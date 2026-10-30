Naturalny jest, że w obecnych czasach komunikacja odbywa się często poprzez pisanie krótkich wiadomości tekstowych. Dzięki temu w szybki sposób możemy przekazać potrzebne informacje drugiej osobie. Niestety, wiąże się to z przymusem stosowania się do zasad pisowni, w tym ortografii. A ta potrafi płatać figle szczególnie, jeśli chodzi o wyjątki, które stanowią dodatkowe utrudnienie i pokonały już wielu.

Choć istnieją ogólne zasady, np. dotyczące pisowni "ó", "u", "rz" i "ż" to jednak w wielu przypadkach trzeba polegać na pamięci i wiedzy wyniesionej ze szkoły. Zamiast nieustannie upewniać się, jak zapisuje się konkretne słowa sprawdź, na jakim poziomie jest Twoja ortografia. Wynik 10/10 potwierdzi, że jesteś mistrzem. Niższy z kolei może dać Ci odrobinę do myślenia.

Jak zapiszesz te słowa? Quiz ortograficzny z "u", "ó", "rz", i "ż" Pytanie 1 z 10 Dokończ zdanie: " K_k_łka nazywana jest też gżegż_łką." Ó u ó U u ó U ó u Następne pytanie