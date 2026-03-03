W PRL-u luksus miał swoją własną definicję - nie był odpowiednikiem bogactwa, w takim sensie, jakie rozumiemy je dziś, a za symbol luksusu uchodziły towary będące poza zasięgiem przeciętnego Kowalskiego. Dziś za luksusowe uznaje się towary z "najwyższej półki", w PRL-u natomiast takim mianem określano produkty, które wyciągane były "spod lady". Jednak symbole luksusu w PRL-u to nie tylko przedmioty, ale także marzenia, aspiracje i sposoby na radzenie sobie w trudnej rzeczywistości. Dziś wiele z tych „symboli luksusu” wspominanych jest z sentymentem - jako świadectwo tamtych czasów, kreatywności i walki o odrobinę normalności w tym jakże absurdalnej rzeczywistości. Dziś, w dobie konsumpcjonizmu, te symbole mogą wydawać się śmieszne i archaiczne, ale dla wielu Polaków wciąż stanowią ważny element wspomnień i historii. Pamiętacie luksusy okresu PRL-u? Jeśli tak, sprawdźcie się w naszym quizie!

Quiz PRL. Symbole luksusu. Komplet punktów, tylko dla tych, którzy żyli za komuny Pytanie 1 z 13 Jak nazywał się najbardziej ekskluzywny sklep w PRL-u? Społem Pewex Supersam Następne pytanie