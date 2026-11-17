Niezależnie od tego, czy podróżujesz poza granice Polski czy też spotykasz się z obcokrajowcami w swoim miejscu zamieszkania - znajomość podstawowych słów i wyrażeń w języku angielskim jest kluczem do skutecznej komunikacji i odnalezienie się w trudnych sytuacjach. Nawet niewielka znajomość tego języka może znacznie ułatwić codzienne życie, takie jak zamawianie jedzenia w restauracji, pytanie o drogę czy udzielanie pomocy komuś, kto tego potrzebuje. Nawet jeśli nie potrafisz mówić biegle w języku angielskim, to proste wyrażenia mogą pomóc ci nawiązać kontakt z innymi ludźmi i wyrazić podstawowe potrzeby podczas wakacji.

Jeśli bez większych problemów uda Ci się rozwiązać nasz quiz, to jesteśmy przekonani, że poradzisz sobie również podczas załatwiania podstawowych spraw w trakcie wakacji. Powodzenia!

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