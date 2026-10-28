Roxie Węgiel gwiazdą finału turnieju „Z Orlika na Stadion”. Obok niej pojawią się znani piłkarze

Wielki finał turnieju „Z Orlika na Stadion” w Gdańsku. Na liście gości Kapustka i Wszołek

Gdańska Polsat Plus Arena już 13 listopada stanie się areną zmagań w ramach wielkiego finału młodzieżowego turnieju piłkarskiego „Z Orlika na Stadion”. Aby przyciągnąć na trybuny rzesze kibiców, organizatorzy zaprosili wiele znanych postaci ze świata muzyki oraz sportu. Muzyczną gwiazdą imprezy będzie Roxie Węgiel, natomiast wsparcia młodym piłkarzom udzielą między innymi kadrowicze, tacy jak Bartosz Kapustka czy Paweł Wszołek.

Przedsmakiem gdańskiej imprezy jest specjalne wideo promocyjne, w którym u boku młodych graczy wystąpili wspomniani Wszołek i Kapustka, a także jedna z najpopularniejszych polskich sędzi piłkarskich Karolina Bojar-Stefańska. Klip skupia się na potędze marzeń i ukazuje rzeczywistość oczami ambitnego juniora, traktującego każdy trening niczym finał Ligi Mistrzów. Materiał zwraca również uwagę na istotną funkcję szkoleniowców, pomagających młodym talentom w dotarciu na wielkie obiekty piłkarskie.

Roxie Węgiel wystąpi na Polsat Plus Arenie w Gdańsku

Muzycznym punktem kulminacyjnym gdańskiego finału będzie koncert niezwykle popularnej wśród młodzieży Roxie Węgiel. Artystka, która zyskała sławę po triumfie w pierwszej odsłonie „The Voice Kids” oraz wygranej w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci w 2018 roku, należy obecnie do ścisłej czołówki gwiazd młodego pokolenia w naszym kraju.

Występ piosenkarki na Polsat Plus Arenie ma zachęcić do przyjścia nie tylko sympatyków futbolu, lecz również wielbicieli muzyki. Obecność gwiazdy potwierdza, że finał zmagań wykroczy daleko poza ramy czysto sportowej rywalizacji.

Karolina Bojar-Stefańska i Jacek Laskowski w Gdańsku. Kto jeszcze pojawi się na finale?

Gdański obiekt wypełni się znanymi osobistościami, gdyż swój udział zapowiedzieli popularni twórcy internetowi, dziennikarze, sportowcy oraz ambasadorzy rozgrywek. Na liście zaproszonych gości znaleźli się między innymi Karolina Bojar-Stefańska, Jacek Laskowski, Damian Bąbol, Qesek, Kamcio oraz Jacob the Goalkeeper.

Organizatorzy przewidzieli dla publiczności dedykowaną strefę „meet&greet”, która umożliwi zdobycie autografu, zrobienie pamiątkowego zdjęcia oraz krótką rozmowę z idolami. Będzie to niepowtarzalna szansa na śledzenie piłkarskiej rywalizacji w obecności lubianych postaci.

Wyjazd do akademii FC Porto nagrodą w turnieju „Z Orlika na Stadion”

Młodzi zawodnicy mają o co walczyć, ponieważ stawka turnieju jest niezwykle wysoka. Na dwanaście najlepszych zespołów czeka wyjazd na zgrupowanie szkoleniowe do akademii FC Porto, uznawanej za jeden z czołowych ośrodków tego typu w Europie. Zwycięzcy i zwyciężczynie będą doskonalić swoje umiejętności na boiskach utytułowanego klubu z Portugalii pod czujnym okiem tamtejszych trenerów.

Harmonogram wyjazdu obejmuje również rozegranie spotkań towarzyskich z młodzieżowymi zespołami popularnych „Smoków”. Taki wyjazd pozwoli młodym graczom na zebranie bezcennego doświadczenia i poczucie atmosfery profesjonalnego futbolu.

Autor: "Z Orlika na Stadion"/ Materiały prasowe

Finał „Z Orlika na Stadion”. Gdzie oglądać transmisję w TV i online?

Na uczestników wydarzenia czeka mnóstwo atrakcji. W specjalnej strefie Aktywni Lokalnie osoby w każdym wieku będą mogły sprawdzić swoją szybkość, zwinność oraz celność w sportowych konkurencjach. Chwilę wytchnienia oraz bezpłatne gorące napoje zapewni z kolei strefa ORLEN.

Osoby, które nie dotrą osobiście na gdański stadion, również będą mogły śledzić przebieg tego sportowo-rozrywkowego święta. Transmisję z Wielkiego Finału turnieju „Z Orlika na Stadion” przeprowadzi w otwartym paśmie stacja TVP Sport, a relacja będzie dostępna także w internecie.