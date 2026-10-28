Mecz PGE Projekt Warszawa - Aluron CMC Warta Zawiercie. Kto zdominował parkiet?

Porażka gospodarzy na własnym terenie

Spotkanie rozpoczęło się po myśli miejscowej drużyny, która pewnie wygrała premierową odsłonę 25:18. PGE Projekt Warszawa dominował w pierwszej partii i kontrolował przebieg gry, nie dając rywalom zbyt wielu szans na nawiązanie wyrównanej walki. Obraz meczu zmienił się jednak diametralnie w kolejnych setach.

W drugiej partii do głosu doszli goście, wygrywając 25:22, a w trzeciej i czwartej potwierdzili swoją wyższość triumfując odpowiednio 25:17 oraz 25:21. Ostatecznie Aluron CMC Warta Zawiercie wygrał całe spotkanie w stosunku 3:1. Był to pojedynek rozegrany awansem w ramach 11. serii spotkań najwyższej klasy rozgrywkowej siatkarzy.

Jakie składy zagrały w hicie Ekstraklasy?

Obaj szkoleniowcy posłali do boju silne zestawienia personalne. W wyjściowym składzie PGE Projekt Warszawa znaleźli się m.in. Bartosz Bednorz i Yuri Romano, a na parkiecie wspierali ich Jan Firlej, Bartłomiej Lemański, Jurij Semeniuk, Kevin Tillie oraz libero Damian Wojtaszek. Z ławki rezerwowych na boisko wchodzili Bartosz Gomułka, Karol Kłos, Brandon Koppers, Michał Kozłowski i Maciej Olenderek.

Drużyna z Zawiercia odpowiedziała równie mocnym składem, w którym nie brakowało reprezentantów kraju. O sile ekipy Aluron CMC Warty stanowili Mateusz Bieniek i Tomasz Fornal. W podstawowym zestawieniu wystąpili także Miguel Tavares Rodrigues, Aaron Russell, Kamil Rychlicki, Miłosz Zniszczoł oraz libero Jakub Popiwczak. Trener gości korzystał również ze zmienników, takich jak Bartłomiej Bołądź, Bartosz Kwolek, Adrian Markiewicz i Michael Wright.