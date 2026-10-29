Turniej ATP w Bazylei. Hubert Hurkacz przegrał w drugiej rundzie

Wyrównany mecz z Duńczykiem

Rozstawiony z numerem 10. w turnieju ATP 500 w Bazylei Hubert Hurkacz zmierzył się z Holgerem Rune w drugiej rundzie zawodów. Zajmujący 28. miejsce w światowym rankingu wrocławianin rozegrał zacięte spotkanie z notowanym o pięć pozycji wyżej reprezentantem Danii. Pierwszy set zakończył się zwycięstwem Polaka 6:3 po jednokrotnym przełamaniu serwisu rywala.

Druga partia spotkania miała zupełnie inny przebieg. Tym razem to Holger Rune okazał się lepszy, wygrywając 6:3 i doprowadzając do wyrównania w meczu. Całe starcie trwało równe dwie godziny, trzymając kibiców w napięciu do samego końca.

Trzeci set i dotkliwa porażka?

O losach awansu do ćwierćfinału zadecydowała trzecia odsłona spotkania. Żaden z zawodników nie zdołał wypracować wyraźnej przewagi, co doprowadziło do rozstrzygającego tie-breaka. W nim ostatecznie lepszy okazał się Duńczyk, wygrywając 9-7 i zapewniając sobie zwycięstwo w całym meczu.

To było drugie bezpośrednie starcie tych tenisistów. W listopadzie 2022 roku w turnieju ATP Masters 1000 w Paryżu Polak również przegrał z Rune w dwóch setach. Wynik meczu 2. rundy w Bazylei to: Holger Rune - Hubert Hurkacz 3:6, 6:3, 7:6 (9-7).