Historia najstarszego hotelu w Warszawie. Tu gościł Picasso i inne znane osobistości

Krakowskie Przedmieście to jednak z najbardziej reprezentatywnych ulic w Warszawie. To tu znajdziemy Hotel Bristol - secesyjną perłę z imponującą neorenesansową fasadą i pięknymi wnętrzami z elementami Art Deco z początków XX wieku. Bunynek otwarto w 1901 roku i choć jego początki były skromne, przez lata stał się znany z eleganckich bankietów i prestiżowych gal. Przyjrzyjmy się jego historii od początku...

Początki Hotelu Bristol

Historia Hotelu Bristol sięga końca XIX wieku, kiedy to Ignacy Jan Paderewski, znany polski pianista i kompozytor, postanowił zrealizować swoją wizję stworzenia luksusowego hotelu w sercu Warszawy. Współpracując z architektem Władysławem Marconim, Paderewski miał na celu zbudowanie miejsca, które będzie łączyło w sobie elegancję i komfort, na wzór największych europejskich hoteli. Marconi stworzył projekt secesyjnej budowli, która miała łączyć nowoczesne rozwiązania z tradycyjną formą, co sprawiło, że Hotel Bristol od początku wzbudzał podziw.

Już samo otwarcie hotelu w 1901 roku było wydarzeniem na skalę europejską. Obiekt szybko zyskał reputację jednego z najbardziej prestiżowych hoteli w tej części Europy. W tamtym czasie był to symbol nowoczesności – jako jeden z pierwszych w Warszawie miał elektryczne oświetlenie i centralne ogrzewanie, co przyciągało gości z całego świata.

Hotel Bristol był świadkiem i uczestnikiem najważniejszych momentów w historii Polski. Przetrwał I wojnę światową, choć Warszawa była pod zaborami, a hotel gościł zarówno rosyjskich, jak i niemieckich oficjeli. Podczas II wojny światowej, mimo że Warszawa została prawie doszczętnie zniszczona, hotel zdołał uniknąć poważnych zniszczeń, choć jego działalność była mocno ograniczona.

Współczesny Bristol - hotel z duszą

Po wojnie, w czasach PRL, Bristol funkcjonował jako hotel, ale jego blask przygasł. Dopiero po transformacji ustrojowej, w latach 90., hotel odzyskał dawny splendor. W ramach gruntownej renowacji przywrócono mu pierwotny charakter.

Hotel Bristol zyskał nowe życie, stając się jednym z najważniejszych hoteli nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Dziś jest częścią sieci Marriott, ale zachowuje swój unikalny charakter, który przyciąga gości z całego świata. Bristol to nie tylko hotel. To miejsce spotkań, gal, wystaw i koncertów. Jego korytarze zdobią dzieła sztuki, a restauracja i kawiarnia stanowią ważny punkt na kulinarnej mapie Warszawy. To tu można poczuć magię dawnych czasów, jednocześnie ciesząc się luksusem XXI wieku. Hotel Bristol to zdecydowanie jedno z najważniejszych historycznych miejsc stolicy, którego mury przesiąknięte są duchem przeszłości.

Picasso odwiedził Warszawę

Hotel Bristol od samego początku przyciągał artystów, polityków i intelektualistów. W jego progach gościli m.in. Pablo Picasso (1881–1973), który w 1948 roku odwiedził Polskę na Światowym Kongresie Intelektualistów w Obronie Pokoju, jako przedstawiciel Francuskiej Partii Komunistycznej. Przebywając w stolicy podarował Muzeum Narodowemu w Warszawie kolekcję ceramik i grafik, a co więcej, odwiedził zaprojektowane przez architektów - Helenę i Szymona Syrkusów - osiedle Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Kole. Picasso, przy ulicy Deotymy narysował na ścianie syrenkę z młotkiem, jednak malowidło przetrwało tylko do 1953 roku. Przebywając w Hotelu Bristolu zostawił na spodku autograf: "Picasso/Varsovie/Bristol", a po lewej stronie umieścił datę - "6 IX 1948". Oprócz Warszawy, Pablo Picasso odwiedził również Kraków oraz Oświęcim.

Sławni ludzie w Hotelu Bristol

Nie tylko Picasso był związany z tym miejscem. Bristol przyciągał także takich gigantów kultury ja:

Igor Strawiński (1882-1971) - rosyjski kompozytor

(1904-1973) - chilijski poeta, laureat Nagrody Nobla

(1904-1973) - chilijski poeta, laureat Nagrody Nobla Marlena Dietrich (1901-1992) - niemiecko-amerykańska aktorka i piosenkarka

Ta ostatnia, znana z ekscentrycznego stylu bycia i niezapomnianych występów scenicznych, zachwycała gości swoją obecnością podczas pobytu w Warszawie. Hotel Bristol to także ulubione miejsce polityków. W jego luksusowych apartamentach bywali:

Winston Churchill (1874-1965) - brytyjski polityk, mąż stanu, laureat literackiej Nagrody Nobla

Margaret Thatcher (1925-2013) - premier Wielkiej Brytanii w latach 1979–1990

Richard Nixon (1913-1994) - 37. prezydent Stanów Zjednoczonych

To tutaj spotykali się dyplomaci, omawiając kluczowe kwestie polityczne, i to tutaj odbywały się ważne przyjęcia międzynarodowe.