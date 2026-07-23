Turniej WTA w Pradze. Porażka Weroniki Falkowskiej w ćwierćfinale debla

Koniec rywalizacji polsko-amerykańskiej pary

Weronika Falkowska i Alana Smith zakończyły zmagania w ćwierćfinale debla podczas turnieju WTA 250 rozgrywanego na kortach twardych w Pradze. Polka i Amerykanka musiały uznać wyższość rozstawionych z numerem trzecim rywalek. Po stronie przeciwniczek zagrały Hao-Ching Chan z Tajwanu oraz Japonka Miyu Kato.

Spotkanie miało bardzo wyrównany przebieg i rozstrzygnęło się w trzech setach. Falkowska i Smith świetnie rozpoczęły mecz, wygrywając pierwszą partię 6:1. W drugiej lepsze okazały się rywalki, triumfując 7:5. Decydujący super tie-break zakończył się wynikiem 10-7 na korzyść Chan i Kato.

Wyniki debla podczas turnieju w Pradze

W zmaganiach deblowych w stolicy Czech brała udział jeszcze jedna reprezentantka Polski. Martyna Kubka, występująca w parze z Ukrainką Nadią Kiczenok, zakończyła udział w turnieju na etapie 1/8 finału. Polska publiczność nie zobaczy już naszych zawodniczek w tej konkurencji.

Oficjalny wynik ćwierćfinału debla potwierdza porażkę Falkowskiej i Smith. Hao-Ching Chan i Miyu Kato wygrały z polsko-amerykańskim duetem 1:6, 7:5, 10-7. Zwyciężczynie awansowały tym samym do półfinału turnieju w Pradze.