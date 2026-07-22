15 minut sławy ma dziś każdy. Na legendę trzeba całego życia. Wystawa „Andy Warhol. Od lini do legendy” w Pałacu Sztuki w Krakowie

“W przyszłości każdy będzie sławny przez 15 minut” - zapowiedział Warhol w 1968 roku. Ta przyszłość właśnie trwa. Żyjemy w epoce, w której nastolatek z telefonem może obudzić się sławny, a algorytm rozdaje rozpoznawalność szybciej, niż ktokolwiek zdąży na nią zapracować. Krakowska wystawa zadaje jednak przewrotne pytanie: skoro 15 minut sławy może mieć dziś każdy, dlaczego legenda wciąż przytrafia się tak niewielu? I czy w czasach, gdy sławę mierzy się sekundami uwagi, zbudowanie czegoś trwałego jest w ogóle możliwe?

Od kreski do systemu obrazów

Odpowiedzią Warhola były lata pracy, zanim świat usłyszał o kultowej już puszce zupy. Wystawa nie jest kolejną retrospektywą prowadzoną od arcydzieła do arcydzieła, a przypomina raczej wejście do warsztatu artysty. To opowieść o narodzinach języka, który zmienił sposób patrzenia na obraz, sławę, produkt, ciało i media. Linia jest tu początkiem, najprostszym śladem obecności, zapisem spojrzenia, pragnienia i wyobraźni. Legenda jest tym, co powstaje później, kiedy obraz zaczyna żyć poza artystą, krąży, powtarza się, trafia na ściany, okładki, ekrany i do zbiorowej pamięci. Pomiędzy tymi punktami mieści się całe życie Warhola - zmiana nazwiska, stylu, narzędzi i własnej publicznej tożsamości.

Warhol pokazuje, że artysta nie jest czymś stałym, może się przepisywać, przechodzić przez kolejne wersje siebie, aż prywatne doświadczenie stanie się językiem epoki. Jego twórczość nie polegała wyłącznie na tworzeniu obrazów, ale także na stworzeniu artysty jako obrazu, co brzmi dziś wyjątkowo adekwatnie, bo kultura, w której żyjemy, wymaga od każdego podobnej pracy - nieustannego kadrowania, publikowania i powtarzania własnego wizerunku.

Unikatowe obiekty i nowe odkrycia

W przestrzeni Pałacu Sztuki pojawi się monumentalna instalacja o powierzchni ponad 30 m², wykorzystująca dokładną tapetę Andy Warhol Cow Wallpaper. Nie jest to dekoracja inspirowana Warholem ani swobodna interpretacja motywu krowy, lecz realizacja tapety Warhola przygotowana specjalnie dla tej przestrzeni. Instalacja została wyprodukowana w Stanach Zjednoczonych we współpracy z The Andy Warhol Museum w Pittsburghu oraz The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts i zostanie zainstalowana w Krakowie dzięki uprzejmości tych instytucji.

Zaskakująco współcześnie wybrzmią pokazywane na wystawie materiały filmowe i Screen Tests, czyli słynne „próby ekranowe”, w których Warhol ustawiał kamerę przed twarzą człowieka i pozwalał działać czasowi.

- Wszyscy znamy Warhola-legendę: perukę, Marilyn, puszkę zupy. Krakowska wystawa zaczyna się wcześniej - od ręki prowadzącej linię. Legenda nie przytrafiła się Warholowi, on ją zbudował. Kreska po kresce, okładka po okładce, powtórzenie po powtórzeniu. W kulturze, która obiecuje sławę w jeden dzień, opowieść o dwudziestu latach pracy nad sobą brzmi niemal rewolucyjnie - mówi Wojtek Piotr Onak (W P Onak), kurator wystawy - Warhol pierwszy zrozumiał, że każdy z nas stanie się kiedyś własnym wizerunkiem, marką osobistą. Sprawdzamy, co z tej przepowiedni wynika dla ludzi, którzy noszą studio telewizyjne w kieszeni. Profil, transmisja, selfie, relacja - dzisiejsza kultura ekranu ma w tych eksperymentach z lat 60. jedno ze swoich najwcześniejszych odbić.

Od tkanin po piksele. Nieznane oblicza Warhola

Wiele obiektów widzowie zobaczą w Polsce po raz pierwszy. Należą do nich oryginalne tkaniny zaprojektowane przez Warhola w latach 50. oraz uszyte z nich stroje, które są jednymi z najrzadszych prac w całym dorobku artysty, niemal niepojawiające się na wystawach. Odwiedzający zobaczą także Warhola-ilustratora okładek płyt winylowych oraz książek w pierwszych edycjach z lat 50-tych, magazynów, w tym „Harper’s Bazaar”, „Vogue’a” i „Playboya”. Osobne miejsce zajmują unikatowe pierwsze numery magazynu „Interview”, pierwsze wydania książek i druków z pracami Warhola oraz jego wczesne eksperymenty cyfrowe na komputerze Commodore. Świadectwo, że artysta, który zaczynał od kreski piórkiem, jako jeden z pierwszych sięgnął po piksel.

Wystawa w Pałacu Sztuki w Krakowie została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Krakowa oraz Województwa Małopolskiego. Powstała we współpracy Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie i OCR Art Foundation, dzięki życzliwości oraz wypożyczeniom dzieł od Guya Minnebacha, Rafa Utena, Target Gallery London, a także prywatnych kolekcjonerów ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Belgii i Polski. Istotnym elementem ekspozycji są również prace wypożyczone z The Andy Warhol Museum w Pittsburghu, oraz dzięki uprzejmości The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts. Ten międzynarodowy układ kolekcji i instytucji pozwala spojrzeć na twórczość Andy’ego Warhola znacznie szerzej niż przez pryzmat jego najbardziej rozpoznawalnych dzieł. Ekspozycja ukazuje jego dorobek jako konsekwentne badanie możliwości obrazu - od rysunku i grafiki, przez druk, magazyny, modę, okładki płyt, film i fotografię, po techniki powielania oraz pionierskie eksperymenty z mediami cyfrowymi.

Autor: Pałac Sztuki w Krakowie/ Materiały prasowe

Wystawa otwarta od 07.08 do 27.09 w Pałacu Sztuki w Krakowie.

Już teraz w krakowskim klubie Hedwig’s (ul. Stradomska 12-14) można zobaczyć cztery wariacje sitodruku „Chanel” Andy’ego Warhola, prezentowane w formie plakatów. Prace w niezwykle ciekawy sposób komponują się z barokowym wnętrzem dawnej kaplicy. Ekspozycja dostępna jest do 31.07 i stanowi zapowiedź nadchodzącej wystawy.

Kurator: Wojtek Piotr Onak

Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, OCR Art Foundation, OCR Creations, Pałac Sztuki w Krakowie, przy wsparciu D’Agence

Wystawa objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Krakowa oraz Województwa Małopolskiego

Partnerzy wystawy: BNP Paribas, POP Culture Gallery w Poznaniu, Destigo Hotels, D’Agence, Hyatt Place Kraków, Wyndham Grand Kraków Old Town, Blachotrapez, Amilon, Avrim Avatar

Patroni medialni: PAP, artinfo.pl, GQ Poland, RMF Classic