W Sopocie znowu dzieje się muzyka. Trwa druga edycja ZAiKS Music Camp

To nie są warsztaty, po których wszystko ląduje do szuflady. Tu stawką są konkretne efekty. W ciągu zaledwie tygodnia powstanie 12 premierowych singli i 12 wideoklipów, które później będą stopniowo publikowane i promowane. Innymi słowy: z energii campu rodzą się rzeczy, które naprawdę trafiają do obiegu.

Do tegorocznej edycji zgłosiło się ponad 250 osób, z których wybrano finałową dwunastkę. Od 12 do 20 kwietnia uczestniczki i uczestnicy biorą udział w wykładach, sesjach songwritingowych i nagraniach studyjnych. W sumie to ponad 50 godzin wspólnego pisania i komponowania oraz kolejne 50 godzin pracy w studiu. Tempo jest więc konkretne, ale właśnie o to chodzi: złapać moment, chemię i emocję, zanim zdążą wystygnąć.

Siłą tego projektu jest jego zespołowy charakter. Składy twórcze zmieniają się każdego dnia, więc każdy pracuje z każdym, miesza wrażliwości, estetyki i doświadczenia.

Całość koordynuje Marika, czyli Marta Kosakowska, pomysłodawczyni i dyrektorka artystyczna projektu. Nad uczestnikami czuwają mentorzy, którzy dobrze wiedzą, jak przełożyć pomysł na gotowy utwór. W tym roku są to Dominik Dudek, Daria ze Śląska, Bovska, BRK, Mateusz Hulbój, Mimi Wydrzyńska

Camp działa w profesjonalnych warunkach. Na czas projektu pokoje Domu Pracy Twórczej ZAiKS zamieniają się w pełnoprawne przestrzenie do pracy nad muzyką. Są sesje, nagrania, wykłady, a na końcu także zdjęcia okładkowe i realizacja klipów. W tym roku teledyski powstają również w charakterystycznych sopockich lokalizacjach, między innymi na dworcu, na Hipodromie, w Operze Leśnej i Państwowej Galerii Sztuki.

To właśnie sprawia, że ZAiKS Music Camp wyróżnia się na tle wielu innych inicjatyw. Nie chodzi tylko o sam moment twórczy, ale o pełny proces: od pierwszego pomysłu, przez tekst i melodię, aż po nagranie, oprawę wizualną i premierę. Młodzi twórcy dostają nie tylko inspirację, ale też realne narzędzia wejścia w zawodowy obieg. Dystrybutorem premier jest Universal Music Polska.

A Sopot? Sopot po raz kolejny staje się miejscem, w którym muzyka nie jest dodatkiem do sezonu, tylko żywym procesem. I właśnie to jest w tym wszystkim najciekawsze.

