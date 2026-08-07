Ogrodnicy robią to z hortensjami w sierpniu. Efekt widać już po kilku tygodniach

Sierpień stanowi istotny okres w pielęgnacji roślin, kluczowy dla przygotowania ich na dalszą część sezonu oraz zapewnienia obfitego kwitnienia w przyszłym roku.

Podstawą letniej pielęgnacji jest zapewnienie odpowiedniego nawodnienia, regularne usuwanie konkurencji w postaci niepożądanych roślin oraz stosowanie okrywy, która pomaga utrzymać optymalne warunki w podłożu.

Jednym z zabiegów, który może poprawić wygląd i kondycję krzewu, jest usunięcie przekwitłych części, jednak jego prawidłowe wykonanie wymaga uwzględnienia specyfiki danej odmiany rośliny.

Aby zapewnić roślinie optymalny rozwój i przyszłe kwitnienie, kluczowe jest indywidualne podejście do pielęgnacji, uwzględniające specyficzne wymagania konkretnej odmiany, co decyduje o sukcesie uprawy.

Hortensje potrzebują przede wszystkim odpowiedniej ilości wody, szczególnie podczas upalnego i suchego lata. Ich duże liście intensywnie transpirują, a rośliny mają stosunkowo płytki system korzeniowy. Warto więc regularnie sprawdzać wilgotność podłoża i podlewać krzewy obficie, ale bez tworzenia zastoin wody. Sierpień jest również dobrym momentem na usunięcie chwastów konkurujących o wodę i składniki pokarmowe oraz uzupełnienie ściółki wokół rośliny. Dzięki temu gleba wolniej przesycha, a korzenie są lepiej chronione przed wahaniami temperatury.

Jednak jednym z zabiegów, który może dać naprawdę widoczny efekt, jest usuwanie przekwitłych kwiatostanów. Nie należy jednak robić tego bez zastanowienia, ponieważ sposób cięcia zależy od gatunku i odmiany hortensji.

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Hortensje - jak o nie zadbać w sierpniu?

W przypadku hortensji bukietowych i drzewiastych, które kwitną na tegorocznych pędach, usunięcie suchych kwiatostanów może pomóc uporządkować krzew i skierować energię na rozwój nowych przyrostów. Można przy okazji wykonać delikatne cięcie sanitarne i usunąć pędy chore, uszkodzone lub słabe. Trzeba natomiast uważać na hortensje ogrodowe, ponieważ wiele ich odmian zawiązuje pąki kwiatowe na zeszłorocznych pędach. Zbyt mocne cięcie pod koniec lata może pozbawić roślinę pąków, które mają zakwitnąć w kolejnym sezonie. Dlatego w ich przypadku często lepiej pozostawić przekwitłe kwiatostany na zimę i usunąć je dopiero wiosną, gdy minie ryzyko silnych mrozów. Jeśli nie masz pewności, jaki gatunek rośnie w ogrodzie, warto sprawdzić nazwę odmiany przed użyciem sekatora.

Efekt prawidłowej pielęgnacji może być widoczny stosunkowo szybko, ponieważ niemal od razu krzew wygląda schludniej, a młode pędy mają lepsze warunki do rozwoju. Najważniejsze jest jednak przygotowanie hortensji do kolejnego sezonu, dlatego w sierpniu warto skupić się przede wszystkim na podlewaniu, ściółkowaniu i odpowiednim cięciu.

Nie istnieje jeden sposób pielęgnacji odpowiedni dla każdej hortensji. Zanim więc sięgniesz po sekator, sprawdź wymagania swojej odmiany. To właśnie ta drobna różnica może zdecydować o tym, czy w kolejnym roku krzew obsypie się kwiatami.