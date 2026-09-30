Ten prosty sposób pomaga utrzymać porządek w szafie przez cały sezon. Wiosną sobie podziękujesz

Sezonowa zmiana garderoby to dobry moment, żeby uporządkować ubrania i zrobić więcej miejsca na cieplejsze rzeczy.

Odpowiednie przygotowanie letnich rzeczy może ułatwić ich przechowywanie i sprawić, że wiosną szybciej odnajdziemy potrzebne ubrania.

Warto przy okazji przejrzeć zawartość szafy i zdecydować, które rzeczy rzeczywiście powinny zostać z nami na kolejny sezon.

Prosty system przechowywania pozwala uniknąć późniejszego przekładania stosów ubrań i niepotrzebnego bałaganu w garderobie.

Najważniejsza zasada to podział ubrań jeszcze przed ich schowaniem. Nie warto wrzucać do jednego pudełka wszystkich rzeczy, które kojarzą nam się z latem. Lepiej od razu rozdzielić je na kilka grup: ubrania, które na pewno zachowamy, rzeczy do oddania lub sprzedaży oraz te, które wymagają naprawy albo prania.

Dzięki temu wiosną nie będziemy musieli otwierać kilku pudeł i zastanawiać się, co właściwie znajduje się w środku. To również dobry moment, żeby pozbyć się ubrań, których przez całe lato ani razu nie założyliśmy. Jeśli coś nie sprawdziło się w poprzednim sezonie, prawdopodobnie nie musi zajmować miejsca przez kolejne miesiące.

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Organizacja garderoby jesienią

Najprostszy sposób na utrzymanie porządku zaczyna się jeszcze przed schowaniem ubrań. Każdą rzecz warto przejrzeć i upewnić się, że jest czysta oraz całkowicie sucha. Dotyczy to również ubrań, które na pierwszy rzut oka wyglądają na świeże. Resztki potu, dezodorantu, kosmetyków czy jedzenia mogą po kilku miesiącach stać się znacznie bardziej widoczne, a w zamkniętym pojemniku mogą również przyciągać mole.

Dlatego ubrania przeznaczone do dłuższego przechowywania najlepiej wyprać zgodnie z zaleceniami na metce, dokładnie wysuszyć i dopiero wtedy złożyć. Nie należy pakować nawet lekko wilgotnych rzeczy. Szczególnie ważne jest to, jeśli przechowujemy ubrania w chłodniejszym miejscu, np. na strychu, w piwnicy czy w pojemniku stojącym blisko zewnętrznej ściany.

Sama organizacja również ma znaczenie. Zamiast upychać ubrania w przypadkowych torbach, można wykorzystać zamykane pojemniki i podpisać je według kategorii. Jeden może zawierać sukienki i spódnice, drugi T-shirty, a trzeci stroje kąpielowe czy ubrania plażowe. Nie trzeba przy tym kupować drogich organizerów. Najważniejsze jest to, żeby system był dla nas czytelny.

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