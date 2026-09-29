Black Coffee wraca do Polski! Na scenie pojawi się również jego syn

Gdański koncert Black Coffee wpisuje się w niezwykły maraton artysty, który w ciągu trzech dni zagra w trzech różnych lokalizacjach. Rozpocznie się 1 października w Main Roomie UNVRS na Ibizie, by już dzień później przenieść się do Hali Olivia. 3 października Black Coffee ponownie zawita na Baleary, aby zamknąć ósmy sezon swojej legendarnej rezydentury w Hï Ibiza. UNVRS, Gdańsk i Hï Ibiza – trzy kolejne noce i jeden polski przystanek, co czyni to wydarzenie prawdziwie unikalnym.

Ewolucja legendy

Ostatnia wizyta Nkosinathiego Maphumulo, szerzej znanego jako Black Coffee, w Polsce miała miejsce osiem lat temu, gdy afro house dopiero torował sobie drogę do globalnego mainstreamu. Dziś, wraca jako jeden z jego największych ambasadorów, artysta, który przez ponad dwie dekady konsekwentnie budował swoją międzynarodową pozycję. Jego muzyka, będąca unikalnym połączeniem południowoafrykańskiej rytmiki, jazzu, house'u i soulu, ewoluowała od debiutanckiego albumu z 2005 roku (po udziale w Red Bull Music Academy w 2003), przez współpracę z gigantami takimi jak Drake, Pharrell Williams, Alicia Keys czy Usher, aż po zdobycie nagrody Grammy w 2022 roku za album "Subconsciously" w kategorii Best Dance/Electronic Album. Kulminacją jego kariery był wyprzedany koncert w Madison Square Garden w 2023 roku, gdzie wystąpił w formule 360 stopni z 12-osobową orkiestrą i zaproszonymi gośćmi.

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14 tysięcy osób i orkiestra na żywo

Wizja Black Coffee wykracza poza tradycyjne klubowe sety. Mając na koncie spektakularny występ w MSG, w maju tego roku artysta zagrał swój pierwszy europejski koncert orkiestrowy w historycznych Arènes de Nîmes we Francji. Scena 360 stopni w rzymskim amfiteatrze i rozpisane na żywą orkiestrę elektroniczne kompozycje zgromadziły około 14 tysięcy osób. To kolejny dowód na to, jak Black Coffee redefiniuje doświadczenie muzyki elektronicznej, przenosząc ją z intymnych przestrzeni klubowych do formatu pełnowymiarowych, symfonicznych widowisk.

Family Affair: Black Coffee i SONA

Wieczór w Hali Olivia będzie również "Family Affair". W line-upie znalazł się SONA, syn Black Coffee, który z powodzeniem rozwija własną karierę jako DJ i producent, mając na koncie współprodukcję utworu „Texts Go Green” z albumu Drake’a. W Gdańsku wystąpi przed swoim słynnym ojcem, co z pewnością doda wydarzeniu wyjątkowego charakteru.

Ibiza, moda i kultura wizualna

Równolegle do sukcesów muzycznych, Black Coffee od 2017 roku pozostaje jednym z najważniejszych rezydentów Hï Ibiza, gdzie w 2026 roku prowadzi już ósmy sezon swojego sobotniego cyklu, zapraszając do współpracy największe nazwiska sceny elektronicznej, takie jak The Martinez Brothers, Honey Dijon, Marco Carola czy Dixon. Jego wpływ wykracza poza muzykę – artysta aktywnie działa w świecie mody i kultury wizualnej, tworząc soundtracki do pokazów (Amiri Spring 2022) i współpracując z takimi markami jak Off-White, a jego garnitur z gali Grammy był hołdem dla Virgila Abloha.

Gdy Black Coffee po raz ostatni gościł w Polsce, był już uznanym głosem południowoafrykańskiej elektroniki. Dziś wraca jako globalna supergwiazda – zdobywca Grammy, artysta, który wypełnia stadiony i jedna z kluczowych postaci współczesnej Ibizy. 2 października 2026 roku, Hala Olivia w Gdańsku będzie świadkiem jego powrotnego DJ setu, który z pewnością przejdzie do historii polskiej sceny klubowej.

Szczegóły wydarzenia: BLACK COFFEE 2 października 2026 Hala Olivia, Gdańsk Bilety dostępne w oficjalnej sprzedaży na www.ebilet.pl. Harmonogram wydarzenia:

Otwarcie bramek: 20:00

Warm Up DJ: 21:00

Black Coffee: 01:00