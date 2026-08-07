Zwycięstwo Chicago Fire. Lewandowski schodzi bez gola, a Messi bije rekordy

Kapitan reprezentacji Polski nie zapisał się na liście strzelców w wygranym przez Chicago Fire meczu z zespołem Necaxa w turnieju Leagues Cup.

Klub z Chicago pokonał rywali 2:0, a polskiego napastnika zmieniono w drugiej połowie spotkania.

Dzień wcześniej świetnym występem popisał się Leo Messi, zdobywając dwie bramki i zostając najskuteczniejszym graczem w historii tych amerykańsko-meksykańskich zmagań.

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Chicago Fire wygrywa w Leagues Cup. Lewandowski w cieniu rekordu Leo Messiego

Zespół Chicago Fire udanie rozpoczął udział w Leagues Cup, pokonując 2:0 drużynę Necaxa z Meksyku. Robert Lewandowski tym razem nie powiększył swojego dorobku. Zawodnik, który niedawno strzelił swoje pierwsze dwa gole w lidze MLS, przebywał na murawie do 64. minuty. Wynik spotkania otworzył Jonathan Dean tuż po upływie pierwszego półgodziny gry, natomiast końcowy rezultat przypieczętował Andrew Gutman w 70. minucie.

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Turniej Leagues Cup, rozgrywany od 2019 roku, gromadzi po 18 drużyn z amerykańskiej ligi MLS i meksykańskiej MX. Każda ekipa rozegra trzy mecze w fazie grupowej. Na podstawie oddzielnych tabel dla klubów z obu krajów, cztery najwyżej sklasyfikowane zespoły z USA i Meksyku awansują do rundy pucharowej.

Uwagę kibiców skradł jednak Leo Messi, który dobę przed meczem Chicago Fire poprowadził Inter Miami do zwycięstwa 4:2 nad Atletico San Luis. Zdobywając dwa gole, wybitny argentyński napastnik z 14 trafieniami na koncie został najskuteczniejszym piłkarzem w dziejach Leagues Cup. Pobił tym samym osiągnięcie Denisa Bouangi z Los Angeles FC. Były to pierwsze bramki Messiego od czasu zakończenia mistrzostw świata; wcześniej zaprezentował się na boisku, wchodząc jako rezerwowy w zremisowanym sobotnim meczu ligowym z Columbus Crew.

Kolejnym przeciwnikiem Chicago Fire w Leagues Cup będzie meksykański Santos Laguna. Mecz ponownie odbędzie się na mniejszym obiekcie SeatGeek Stadium zamiast na głównym stadionie klubu, monumentalnym Soldier Field. Kilka dni później drużynę Lewandowskiego czeka wyjazdowy mecz z Cruz Azul.

Dos A Cero 😮‍💨 pic.twitter.com/J0MEu9Vfkc— Chicago Fire FC (@ChicagoFire) August 7, 2026