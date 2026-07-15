Wielka zmiana u Artura Szpilki przed KSW 120. Do rodziny dołączył Cycu Junior!

Nowy członek w rodzinie Artura Szpilki przed walką na KSW 120 w Gdyni

Najbliższe starcie będzie dla Artura Szpilki szóstym występem pod szyldem organizacji KSW. Ostatni raz kibice mogli oglądać go w klatce w grudniu ubiegłego roku. Wówczas w imponującym stylu posłał na deski znacznie bardziej doświadczonego Michala Martinka. Ten spektakularny triumf zapewnił mu debiut w zestawieniu najlepszych „ciężkich”, w którym plasuje się obecnie na szóstej pozycji. Teraz czeka go jednak prawdziwy test umiejętności. Zmierzy się z Augusto Sakaiem, czwartym zawodnikiem rankingu, mającym w swoim dorobku 25 profesjonalnych pojedynków, z czego 17 zakończonych zwycięstwem. Specjaliści ponownie z rezerwą oceniają szanse Polaka, jednak on sam podchodzi do starcia z ogromnym entuzjazmem i doskonałym nastawieniem.

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Dobre samopoczucie 37-letniego sportowca to zasługa radosnych wydarzeń w jego życiu osobistym. W październiku ubiegłego roku Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk przeżyli trudne chwile, żegnając swojego ukochanego psa Cyca po 12 latach wspólnego życia. Strata czworonoga była dla nich ogromnym ciosem, jednak pod koniec maja w ich domu pojawił się nowy podopieczny rasy amerykański bully XL, który otrzymał imię Cycu Junior.

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Mamy nowego członka rodziny! Poznajcie Juniora – naszego ukochanego amerykańskiego bull xl, który nosi imię po naszym zmarłym bulterierze. To już drugi amerykański bully xl w naszej rodzinie. Trzy lata temu wybrałem sobie Ferdynanda, ale wtedy jeszcze nie mogłem go wziąć. Dziś jestem najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi, bo do naszej rodziny dołączył Cycu - cieszył się po odbiorze pupila Szpilka.

Nowy mieszkaniec błyskawicznie podbił serca domowników i dołączył do Pumby, stając się ich nowym ulubieńcem. Codzienne perypetie obu psów fani mogą podziwiać na specjalnym profilu w mediach społecznościowych, zatytułowanym „Przygody Cyca i Pumby”.

Cycu odszedł, ale w naszym domu pojawił się Cycuś Junior – American Bully XL, który na razie ma ten sam charakter. Pumba zaakceptował go dokładnie tak, jak Cycuś zaakceptował Pumbę, gdy ten był mały. Na wszystko mu pozwalał, Pumba mógł robić wszystko, a potem, gdy Pumba dorósł, to też mógł być z nim w każdy możliwy sposób. To niesamowite, jak ten krąg miłości się powtarza - tryska szczęściem przed kolejną walką były pięściarz.