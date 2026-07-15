Męskie Granie 2026 zmierza do Gdańska! Sprawdź harmonogram koncertów 17 i 18 lipca [GODZINA, SCENY]

Lipiec 2026 już w połowie! Lato i wakacje trwają w najlepsze i choć pogoda jest w tym roku wyjątkowo kapryśna, a upały przeplatają się z deszczami, wichurami i spadkami temperatur, to nie zwalniamy tempa - szczególnie, jeśli chodzi o koncerty!
Dokładnie taka samą zasadą kieruje się ekipa, stojąca za tegoroczną odsłoną Męskiego Grania. Letnia trasa koncertowa trwa w najlepsze, a rozpoczęła się już pod koniec czerwca. Po występach w Żywcu i Poznaniu przychodzi czas na wizytę nad naszym polskim morzem! Tym razem w nadchodzący weekend, tj. w piątek i w sobotę 17 i 18 lipca Męskie Granie dotrze do Gdańska. Co takiego organizatorzy zaplanowali na te dni?
Męskie Granie 2026 - koncerty w Gdańsku 17 i 18 lipca. GODZINY I SCENY
Już więc dosłownie za moment położony przy ulicy Pokoleń Lechii Gdańsk 1 stadion Polsat Plus Arena, którego głównym użytkownikiem jest klub piłkarski Lechia Gdańsk, wybrzmi najlepszą polską muzyką! To właśnie na Pomorzu w ramach Męskiego Grania wystąpią m.in. Rubens, Zalewski, Lordofon, Spięty, Kacperczyk czy Edyta Bartosiewicz ze swoim "Solo Actem". Poniżej dokładna rozpiska godzinowa wszystkich koncertów, które odbędą się w piątek i sobotę 17 i 18 lipca:
Piątek 17 lipca
Scena Główna
- 17:00 - Rubens
- 18:10 - Grechuta Herbuta 2.0.
- 19:30 - Sistars
- 21:00 - Zalewski
- 22:30 - Męskie Granie Przestawia: Pro83m gra Kazika
- 23:20 - Męskie Granie Przestawia: Kult
Scena Ż
- 17:40 - Hania Derej Trio
- 18:55 - Wojciech Baranowski
- 20:20 - Lordofon
- 21:55 - Fisz i Emade: Pan EF Pan Emade
Sobota 18 lipca
Scena Główna
- 17:00 - Piotr Zioła
- 18:10 - Spięty
- 19:30 - "Byłaś serca biciem": Tribute to Andrzej Zaucha: Grażyna Łobaszewska, Ofelia, Igor Herbut, Piotr Zioła, Wiktor Waligórski
- 21:05 Kacperczyk
- 22:40 - Męskie Granie Orkiestra 2026
Scena Ż
- 17:40 - Kuba i Kuba
- 18:55 - Król/Tyszkowski (Ewa Koc)
- 20:20 - Edyta Bartosiewicz Solo Act
- 22:00 - Nene Heroine
Przypominamy, że Męskie Granie zawita w tym roku jeszcze do:
- Wrocławia - 31 lipca – 1 sierpnia (Pola Marsowe)
- Krakowa - 7–8 sierpnia (Muzeum Lotnictwa Polskiego)
- Warszawy - 21–22 sierpnia (Lotnisko Bemowo)