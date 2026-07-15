Męskie Granie 2026 zmierza do Gdańska! Sprawdź harmonogram koncertów 17 i 18 lipca [GODZINA, SCENY]

Lipiec 2026 już w połowie! Lato i wakacje trwają w najlepsze i choć pogoda jest w tym roku wyjątkowo kapryśna, a upały przeplatają się z deszczami, wichurami i spadkami temperatur, to nie zwalniamy tempa - szczególnie, jeśli chodzi o koncerty!

Dokładnie taka samą zasadą kieruje się ekipa, stojąca za tegoroczną odsłoną Męskiego Grania. Letnia trasa koncertowa trwa w najlepsze, a rozpoczęła się już pod koniec czerwca. Po występach w Żywcu i Poznaniu przychodzi czas na wizytę nad naszym polskim morzem! Tym razem w nadchodzący weekend, tj. w piątek i w sobotę 17 i 18 lipca Męskie Granie dotrze do Gdańska. Co takiego organizatorzy zaplanowali na te dni?

Igor Herbut - Koncert MUZO - Wdzięczność

Męskie Granie 2026 - koncerty w Gdańsku 17 i 18 lipca. GODZINY I SCENY

Już więc dosłownie za moment położony przy ulicy Pokoleń Lechii Gdańsk 1 stadion Polsat Plus Arena, którego głównym użytkownikiem jest klub piłkarski Lechia Gdańsk, wybrzmi najlepszą polską muzyką! To właśnie na Pomorzu w ramach Męskiego Grania wystąpią m.in. Rubens, Zalewski, Lordofon, Spięty, Kacperczyk czy Edyta Bartosiewicz ze swoim "Solo Actem". Poniżej dokładna rozpiska godzinowa wszystkich koncertów, które odbędą się w piątek i sobotę 17 i 18 lipca:

Piątek 17 lipca

Scena Główna

17:00 - Rubens

18:10 - Grechuta Herbuta 2.0.

19:30 - Sistars

21:00 - Zalewski

22:30 - Męskie Granie Przestawia: Pro83m gra Kazika

23:20 - Męskie Granie Przestawia: Kult

Scena Ż

17:40 - Hania Derej Trio

18:55 - Wojciech Baranowski

20:20 - Lordofon

21:55 - Fisz i Emade: Pan EF Pan Emade

Sobota 18 lipca

Scena Główna

17:00 - Piotr Zioła

18:10 - Spięty

19:30 - "Byłaś serca biciem": Tribute to Andrzej Zaucha: Grażyna Łobaszewska, Ofelia, Igor Herbut, Piotr Zioła, Wiktor Waligórski

21:05 Kacperczyk

22:40 - Męskie Granie Orkiestra 2026

Scena Ż

17:40 - Kuba i Kuba

18:55 - Król/Tyszkowski (Ewa Koc)

20:20 - Edyta Bartosiewicz Solo Act

22:00 - Nene Heroine

Przypominamy, że Męskie Granie zawita w tym roku jeszcze do:

Wrocławia - 31 lipca – 1 sierpnia (Pola Marsowe)

Krakowa - 7–8 sierpnia (Muzeum Lotnictwa Polskiego)

Warszawy - 21–22 sierpnia (Lotnisko Bemowo)