Polscy aktorzy, wokaliści, tancerze i performerzy musicalowi będą mieli szansę zaprezentować swoje umiejętności przedstawicielowi londyńskiej agencji Roberts & Day Management. To możliwe dzięki inicjatywie SPOTLIGHT COMPANY, która pomaga artystom rozwijać się zawodowo i otwierać na międzynarodowy rynek. Nie jest to zwykła szkoła artystyczna ani cykl warsztatów, lecz dziewięciomiesięczny program łączący trening, mentoring, przygotowanie do castingów, budowanie portfolio i nawiązywanie kontaktów w branży. Jednym z jego elementów jest organizowanie spotkań z zagranicznymi przedstawicielami agencji. 29 listopada 2026 roku taki casting odbędzie się w Warszawie.

Casting do londyńskiej agencji w Warszawie. Kto może wziąć udział?

Wydarzenie SPOTLIGHT LIVE GATHERING 02 odbędzie się 29 listopada w warszawskim Studio 42 przy ulicy Twardej 42. Do Polski przyjedzie Matthew Roberts, założyciel i dyrektor londyńskiej agencji Roberts & Day Management, który osobiście spotka się z kandydatami i poprowadzi przesłuchania. Nabór jest skierowany do aktorów, wokalistów, tancerzy oraz performerów musicalowych, którzy ukończyli 16 lat.

Rekrutacja do departamentu International Production jest efektem współpracy agencji z polską SPOTLIGHT COMPANY. To specjalnie otwarty nabór dla polskich artystów, odrębny od standardowej rekrutacji prowadzonej przez Roberts & Day Management. Uczestnicy będą mogli zaprezentować swoje umiejętności bezpośrednio przed osobą odpowiedzialną za reprezentowanie artystów na zagranicznym rynku.

Program wydarzenia podzielono na dwie ścieżki. Aktorzy i wokaliści wezmą udział w otwartych przesłuchaniach agencyjnych zaplanowanych w godzinach 17:00–18:00. Udział w nich jest bezpłatny, a wcześniejsze uczestnictwo w warsztatach nie jest obowiązkowe, choć organizatorzy je rekomendują. Indywidualne godziny przesłuchań uczestnicy otrzymają dwa dni przed wydarzeniem.

Tancerze i performerzy musicalowi rozpoczną program o godzinie 18:00. W ich przypadku przewidziano Agency Workshop, warsztat taneczny oraz opcjonalne przesłuchanie. Ta część wydarzenia potrwa do godziny 21:00. Koszt udziału wynosi 300 zł dla członków SPOTLIGHT i 380 zł dla pozostałych uczestników.

Casting będzie nagrywany. Przy dużej liczbie zgłoszeń wyboru kandydatów na podstawie portfolio dokona wyłącznie Matthew Roberts, bez udziału SPOTLIGHT i wpływu organizatora na decyzje agencji.

Roberts & Day Management. Kogo reprezentuje londyńska agencja?

Roberts & Day Management działa od 2016 roku i reprezentuje artystów związanych z teatrem muzycznym, filmem, telewizją, reklamą oraz nagraniami voice-over. Jej klienci występują na londyńskim West Endzie, w międzynarodowych produkcjach scenicznych i trasach musicalowych.

Wśród projektów, przy których pracowali reprezentowani przez agencję artyści, znajdują się m.in. „Jesus Christ Superstar”, „SIX” i „The Choir of Man”. Matthew Roberts przed założeniem własnej firmy przez ponad dekadę pracował jako profesjonalny performer. Ma również doświadczenie we współpracy z takimi organizacjami i producentami jak Royal Shakespeare Company, BBC i Warner Bros.

Po zakończeniu przesłuchań, w godzinach 21:00–22:00, uczestnicy będą mogli skorzystać z opcjonalnych nagrań Professional Reel Recordings, czyli materiałów do portfolio. Dla członków SPOTLIGHT są one bezpłatne, natomiast pozostali zapłacą 50 zł za nagranie.

SPOTLIGHT COMPANY otwiera polskim artystom drogę do międzynarodowej kariery

SPOTLIGHT COMPANY zostało założone przez Kamilę Kwietniewską, tancerkę, choreografkę i producentkę z ponad 15-letnim doświadczeniem. Współpracowała ona m.in. z Teatrem Wielkim – Operą Narodową, Teatrem Muzycznym ROMA i Teatrem Variété. W 2025 roku zorganizowała w Warszawie pierwsze oficjalne warsztaty Verdon Fosse Legacy w Europie, zapraszając do Polski przedstawicieli nowojorskiej organizacji.

Program SPOTLIGHT COMPANY jest realizowany od października 2026 do czerwca 2027 roku. Łączy dwa główne obszary: członkostwo SPOTLIGHT MEMBERSHIP, zapewniające dostęp do wsparcia edukacyjnego, mentoringu, materiałów i kontaktów branżowych, oraz LIVE GATHERINGS, czyli stacjonarne zgrupowania treningowe prowadzone przez zaproszonych artystów i pedagogów z Polski oraz zagranicy. Uczestnicy mogą rozwijać umiejętności taneczne, wokalne i aktorskie, a także uczyć się profesjonalnej prezentacji swojego dorobku i świadomego zarządzania karierą.

Ważną częścią inicjatywy jest również tworzenie bezpośrednich kontaktów z agencjami, choreografami i producentami. Służy temu m.in. SPOTLIGHT TALENT BASE, baza umożliwiająca prezentowanie profili artystów i kierowanie ich do potencjalnych projektów. Organizatorzy podkreślają, że udział w programie ani sam casting nie gwarantują reprezentacji czy zatrudnienia, ale dają możliwość dotarcia do przedstawicieli branży i procesów rekrutacyjnych, które dotychczas mogły być trudno dostępne dla polskich wykonawców.

Zgłoszenia na casting z Matthew Robertsem przyjmowane są do 25 listopada 2026 roku. Szczegółowe informacje o wydarzeniu i zasadach uczestnictwa można znaleźć na stronie spotlightcompany.pl.

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