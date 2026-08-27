Sunset Square 2026 zamknie wakacje z rozmachem. Line-up, godziny koncertów, bilety

Sunset Square 2026. Kiedy i gdzie odbędzie się festiwal?

Sunset Square wraca do Gdyni. Czwarta edycja festiwalu odbędzie się 28 i 29 sierpnia 2026 roku na Skwerze Kościuszki, tuż nad Bałtykiem. Organizator stawia w tym roku na dwa mocno różniące się muzycznie wieczory, a wspólnym mianownikiem pozostaje elektronika. To jedna z cech charakterystycznych imprezy. Nie trzeba jechać na ogromne pole festiwalowe poza miastem. Scena powstaje w centrum Gdyni, w sąsiedztwie mariny i morza.

Sunset Square 2026 – line-up

Piątek, 28 sierpnia:

Raidho B2B Ricardo

Elderbrook

Mathame

Giolì & Assia

Boris Brejcha

Sobota, 29 sierpnia:

DJ Kris B2B Matys

Eli & Fur

Cosmic Gate

Mat Zo

Above & Beyond

Ferry Corsten

tajemniczy występ oznaczony jako „SURPRISE”

Największym nazwiskiem piątku jest Boris Brejcha. W sobotę organizator postawił znacznie mocniej na trance i artystów, którzy mają za sobą długą historię na światowej scenie klubowej.

Sunset Square 2026 – godziny koncertów

W piątek muzyka wystartuje o 17:30. Elderbrook pojawi się na scenie o 19:00, Mathame o 20:30, Giolì & Assia o 22:30, a Boris Brejcha rozpocznie swój set o 00:30. Sobota wystartuje o 18:00 od seta Krisa i Matysa. Cosmic Gate zagrają o 20:45, Above & Beyond o 23:00, a Ferry Corsten od 00:30. I właśnie wtedy zaczyna robić się najciekawiej. W oficjalnym harmonogramie między 2:00 a 3:00 widnieje jedynie hasło „SURPRISE”. Organizator na razie nie podał, kto pojawi się w tym czasie na scenie.

Warto zwrócić uwagę na drobną rozbieżność. Regulamin imprezy wskazuje godzinę 2:30 jako najpóźniejszy koniec każdego dnia, natomiast później opublikowany timetable przewiduje sobotni występ do godziny 3:00. Przed wyjściem z domu warto więc jeszcze raz zerknąć na aktualne komunikaty organizatora.

Ile kosztują bilety na Sunset Square?

Dwudniowe karnety zostały już wyprzedane. W środę 26 sierpnia nadal dostępne były natomiast bilety jednodniowe. Na eBilet piątkowe wejściówki kosztowały od 533,90 zł, a sobotnie od 363,90 zł, już z obowiązkowymi opłatami. Sunset Square jest imprezą przeznaczoną dla osób pełnoletnich. Bramy zgodnie z informacjami sprzedażowymi mają być otwierane od godziny 16:00.

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