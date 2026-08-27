Zatrzymania za sprzedaż nielegalnych leków w Bydgoszczy. Grupa przestępcza handlowała substancjami w internecie

Mechanizm działania grupy przestępczej w internecie

Członkowie zorganizowanej grupy oferowali produkty za pośrednictwem jednego z komunikatorów internetowych. Sprzedawane bez zezwolenia substancje nie były przebadane, a ich stosowanie stwarzało zagrożenie dla życia i zdrowia. Towary trafiały do klientów w Polsce przez paczkomaty, natomiast przesyłki zagraniczne realizowano przy pomocy firm kurierskich. Za oferowane produkty sprawcy pobierali opłaty za pomocą kodów BLIK, które wypłacali w bankomatach na terenie województw kujawsko-pomorskiego oraz podkarpackiego.

Metody ukrywania tożsamości przez podejrzanych

Sprawcy wykorzystywali cudze dane personalne, aby zachować anonimowość podczas prowadzenia swojej działalności. Na etykietach paczek zawierających zabronione substancje w miejscu nadawcy i odbiorcy wpisywali wyłącznie adresy osób kupujących. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że grupa działała nieprzerwanie od 2025 roku. Jej członkowie uczynili sobie z tego procederu stałe źródło dochodu, co pozwoliło im na gromadzenie środków finansowych.

Zabezpieczone sterydy oraz leki psychotropowe

Podczas przeszukań miejsc zamieszkania podejrzanych odnaleziono magazyny z dużymi ilościami nielegalnych środków. Policjanci zabezpieczyli 4243 ampułki oraz 4959 tabletek sterydów anabolicznych, a także 2250 tabletek z lekami psychotropowymi. W ręce mundurowych trafiła gotówka w kwocie ponad 76 000 zł i 1700 euro oraz 2 samochody osobowe o łącznej wartości około 47 000 zł. Łącznie w sprawie występuje 9 podejrzanych, którym przedstawiono 24 zarzuty.

Środki zapobiegawcze i grożące kary

Wobec 2 osób sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Pozostałych 4 podejrzanych objęto dozorami policji, co ma zapewnić prawidłowy tok postępowania. Czynności w tej sprawie prowadzone są pod nadzorem bydgoskiej Prokuratury Okręgowej. Za handel produktami leczniczymi bez zezwolenia oraz inne zarzucane czyny zatrzymanym grozi kara pozbawienia wolności do 12 lat.

Źródło: Policja.pl