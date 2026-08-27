Atak w Legnicy. 44-latek pobił 17-latka i kobietę na jednym z osiedli

Agresywne zachowanie wobec nastolatka w Legnicy

W niedzielę 23 sierpnia 2026 roku około godziny 9:50 funkcjonariusze z Legnicy zostali wezwani na jedno z lokalnych osiedli. Na miejscu mundurowi zastali 17-latka oraz kobietę, która starała się mu pomóc. Z policyjnych ustaleń wynikało, że nieznany mężczyzna bez żadnej przyczyny zaatakował młodego człowieka. Napastnik kilkukrotnie uderzył go pięścią w twarz, po czym podjął próbę zabrania mu okularów korekcyjnych.

Kobieta stanęła w obronie poszkodowanego

W obronie 17-latka interweniowała kobieta, jednak jej postawa nie powstrzymała napastnika. Mężczyzna skierował swoją złość także wobec niej, uderzając ją w twarz. Po tych zdarzeniach agresor odszedł z miejsca, w którym doszło do incydentu. Funkcjonariusze natychmiast podjęli czynności mające na celu ustalenie tożsamości i zatrzymanie sprawcy tych czynów.

Zatrzymanie sprawcy na klatce schodowej

Policjanci podczas patrolowania okolicy zauważyli mężczyznę, który wychodził z jednej z klatek schodowych. Funkcjonariusze rozpoznali w nim poszukiwaną osobę, co potwierdziły również osoby pokrzywdzone. 44-letni mieszkaniec Legnicy został niezwłocznie zatrzymany. Zebrany przez mundurowych materiał dowodowy pozwolił na postawienie mężczyźnie zarzutu usiłowania dokonania rozboju.

Tymczasowy areszt i grożąca kara

Za usiłowanie rozboju 44-latkowi grozi teraz kara do 15 lat pozbawienia wolności. Prokurator złożył do sądu wniosek o zastosowanie wobec zatrzymanego adekwatnego środka zapobiegawczego. Sąd przychylił się do tego wniosku, decydując o umieszczeniu podejrzanego w tymczasowym areszcie na okres 3 miesięcy. Dalsze czynności w tej sprawie będą prowadzone pod nadzorem prokuratury.

Źródło: Policja.pl