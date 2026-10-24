Remis w meczu Widzew Łódź - Górnik Zabrze. Kto czuje większy niedosyt?

Przebieg meczu Widzew Łódź - Górnik Zabrze

Prowadzący w tabeli Górnik Zabrze zremisował w Łodzi 1:1. Wynik spotkania otworzył w 16. minucie zawodnik gospodarzy Karol Świderski. Pięć minut przed przerwą do wyrównania doprowadził Kacper Urbański. Według trenerów obie drużyny stworzyły sobie dogodne sytuacje podbramkowe.

Szkoleniowiec gości Michal Gasparik ocenił, że widowisko było otwarte. Trener zaznaczył, że kluczem do ewentualnego zwycięstwa lidera było wykorzystanie sytuacji z pierwszej połowy. Po strzeleniu wyrównującego gola zespół ze Śląska przejął inicjatywę, jednak w drugiej części starcia napotkał większe trudności.

- Obie drużyny miały swoje sytuacje. Jeżeli mielibyśmy dzisiaj wygrać, to klucz do tego był w pierwszej połowie. Po bramce wyrównującej złapaliśmy swój moment. W drugiej części meczu było już trudniej. W związku z tym uważam, że remis jest sprawiedliwym wynikiem – powiedział Gasparik.

Kiedy Widzew wygra domowe spotkanie?

Szkoleniowiec gospodarzy Mateusz Stolarski docenił klasę lidera tabeli. Trener Widzewa zauważył, że jego piłkarze rozegrali znakomite pierwsze 30 minut. Niestety po utracie gola zespół wpadł w spiralę prostych strat. Sytuację gospodarzy skomplikowały dodatkowo wymuszone urazami zmiany, o które poprosili Mariusz Fornalczyk i Karol Świderski.

Łodzianie wciąż pozostają jedyną drużyną w ekstraklasie bez zwycięstwa na własnym stadionie w obecnym sezonie. W sumie to był już ósmy remis Widzewa w tych rozgrywkach. W kolejnej kolejce podopieczni Stolarskiego zmierzą się na wyjeździe z GKS Katowice. Zabrzanie podejmą u siebie Legię Warszawa, a w tygodniu zagrają z Piastem Gliwice w 1/6 finału Pucharu Polski.