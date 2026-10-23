Wysokie zwycięstwo Euvic GTK Gliwice. Kto zdominował parkiet w starciu z Arrivą?

Zdecydowana przewaga gospodarzy

Spotkanie od pierwszych minut układało się po myśli drużyny ze Śląska. Gospodarze szybko narzucili swój styl gry i przejęli inicjatywę, wygrywając pierwszą kwartę 26:19. W drugiej odsłonie ich dominacja na parkiecie była jeszcze bardziej widoczna, co pozwoliło na zbudowanie ogromnej przewagi.

Zespół z Torunia miał w tym fragmencie meczu poważne problemy z organizacją skutecznych ataków. Goście zdobyli zaledwie siedem punktów w drugiej kwarcie, co znacząco wpłynęło na przebieg całego spotkania. Na przerwę obie ekipy schodziły przy wyraźnym i bezpiecznym prowadzeniu gliwiczan.

Kto rzucił najwięcej punktów?

W drugiej połowie meczu obraz rywalizacji nie uległ drastycznej zmianie, chociaż trzecia kwarta zakończyła się minimalnym zwycięstwem przyjezdnych 23:22. Najskuteczniejszym zawodnikiem w barwach drużyny z Gliwic był Selton Miguel, który zapisał na swoim koncie aż dwadzieścia cztery punkty. Solidne wsparcie w ataku zapewnili mu również Ben Schwieger oraz Dominik Wilczek, zdobywając odpowiednio siedemnaście i piętnaście oczek.

W szeregach zespołu z Torunia brakowało gracza, który potrafiłby odmienić losy rywalizacji i zniwelować straty. Liderem ofensywy Twardych Pierników okazał się Luka Sakota, kończąc zawody z dorobkiem piętnastu punktów. Ostatnia część meczu była już tylko formalnością, a spotkanie zakończyło się rezultatem 90:69 dla miejscowych.