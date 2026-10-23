Wysokie zwycięstwo Euvic GTK Gliwice. Kto zdominował parkiet w starciu z Arrivą?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-10-23 23:16

Koszykarze Euvic GTK Gliwice odnieśli przekonujące zwycięstwo nad zespołem Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń, kończąc spotkanie wynikiem 90:69. Gospodarze zdominowali rywalizację już w pierwszej połowie meczu, a Euvic GTK Gliwice nie pozostawiło złudzeń, kto tego dnia zasłużył na komplet punktów.

Koszykarz w niebieskim stroju kozłuje piłkę obok rywala. O wysokim zwycięstwie Euvic GTK Gliwice przeczytasz w Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Koszykarz w niebieskim stroju drybluje piłkę podczas meczu na hali sportowej przed obrońcą.

Zdecydowana przewaga gospodarzy

Spotkanie od pierwszych minut układało się po myśli drużyny ze Śląska. Gospodarze szybko narzucili swój styl gry i przejęli inicjatywę, wygrywając pierwszą kwartę 26:19. W drugiej odsłonie ich dominacja na parkiecie była jeszcze bardziej widoczna, co pozwoliło na zbudowanie ogromnej przewagi.

Zespół z Torunia miał w tym fragmencie meczu poważne problemy z organizacją skutecznych ataków. Goście zdobyli zaledwie siedem punktów w drugiej kwarcie, co znacząco wpłynęło na przebieg całego spotkania. Na przerwę obie ekipy schodziły przy wyraźnym i bezpiecznym prowadzeniu gliwiczan.

Kto rzucił najwięcej punktów?

W drugiej połowie meczu obraz rywalizacji nie uległ drastycznej zmianie, chociaż trzecia kwarta zakończyła się minimalnym zwycięstwem przyjezdnych 23:22. Najskuteczniejszym zawodnikiem w barwach drużyny z Gliwic był Selton Miguel, który zapisał na swoim koncie aż dwadzieścia cztery punkty. Solidne wsparcie w ataku zapewnili mu również Ben Schwieger oraz Dominik Wilczek, zdobywając odpowiednio siedemnaście i piętnaście oczek.

W szeregach zespołu z Torunia brakowało gracza, który potrafiłby odmienić losy rywalizacji i zniwelować straty. Liderem ofensywy Twardych Pierników okazał się Luka Sakota, kończąc zawody z dorobkiem piętnastu punktów. Ostatnia część meczu była już tylko formalnością, a spotkanie zakończyło się rezultatem 90:69 dla miejscowych.

 

ROLKI