Tłumy opanowały Chorzów przed koncertem. Metallica wraca na Stadion Śląski [ZDJĘCIA]

Koncert zespołu Metallica w Chorzowie. Zdjęcia spod Stadionu Śląskiego (19.05.2026)

Wtorkowy wieczór, 19 maja, zapadnie w pamięć wielu miłośnikom ciężkich brzmień, ponieważ legendarna Metallica w ramach trasy M72 World Tour gra na Stadionie Śląskim. Formacja wraca do Chorzowa po 18 latach, co dodatkowo podgrzewa atmosferę. Zanim jednak główna gwiazda wejdzie na scenę w okolicach godziny 20:30, publiczność rozgrzeją supporty, czyli Gojira oraz Knocked Loose. Możliwość wejścia na teren areny udostępniono zgromadzonym o godzinie 16:00.

Nawet zanim otwarto bramy stadionu, wokół obiektu panowała niesamowita energia. Wielu sympatyków zespołu pojawiło się na miejscu ze znacznym wyprzedzeniem, aby zagwarantować sobie jak najlepsze miejsca i wspólnie celebrować to niezwykłe muzyczne święto. Wokół można było dostrzec osoby ubrane w koszulki z merchu zespołu, które chętnie uwieczniały te chwile na pamiątkowych fotografiach.

Wszystko wskazuje na to, że frekwencja na chorzowskim obiekcie naprawdę dopisze, co wydaje się naturalne w przypadku tak kultowej kapeli. Metallica od dekad plasuje się w czołówce najpopularniejszych zespołów na świecie, a ich występy to gwarancja potężnego brzmienia, niekończącej się energii oraz spektakularnej oprawy wizualnej. "Część dochodu ze sprzedaży każdego biletu zostanie przekazana na cele charytatywne przez fundację zespołu Metallica - All Within My Hands" - podkreślili jednocześnie organizatorzy imprezy z Live Nation Polska.

