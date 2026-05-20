Podpalenie sklepu w Szczecinie. Sprawcy wrócili i rozpylili w środku żrącą substancję

Podpalenie sklepu w Szczecinie. Sprawcy wrzucili do środka łatwopalną substancję

Dramatyczna seria zdarzeń rozpoczęła się od aktu podpalenia, do którego doszło w połowie maja 2026 roku. Jak ustalili śledczy z Wydziału Kryminalnego, dwaj mężczyźni wybili szybę w jednym ze sklepów na terenie Szczecina. Następnie wrzucili do wnętrza lokalu podpalony, łatwopalny materiał, co doprowadziło do gwałtownego rozprzestrzenienia się ognia. Wstępnie oszacowano, że pożar spowodował straty materialne w kwocie nie mniejszej niż 200 tysięcy złotych.

Żrąca substancja w sklepie na Pogodnie. Klienci byli w niebezpieczeństwie

To jednak nie był koniec przestępczej działalności duetu. Już następnego dnia sprawcy powrócili, by ponownie zaatakować, tym razem w znacznie bardziej niebezpieczny sposób. Weszli do czynnego sklepu, w którym znajdowali się zarówno pracownicy, jak i klienci. Wewnątrz rozprowadzili substancję o silnym, żrącym i drażniącym zapachu, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich obecnych. Incydent wymusił natychmiastową ewakuację oraz podjęcie specjalistycznych działań zabezpieczających obiekt.

Areszt dla sprawców ze Szczecina. Grozi im wieloletnie więzienie

Intensywne działania policjantów z Komisariatu Policji Szczecin-Pogodno doprowadziły do szybkiego ustalenia i zatrzymania podejrzanych. Okazali się nimi dwaj mieszkańcy Szczecina w wieku 26 i 39 lat, którzy według śledczych działali wspólnie i w porozumieniu. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na postawienie im zarzutów sprowadzenia zdarzenia powszechnie niebezpiecznego, uszkodzenia mienia oraz zmuszania do określonego zachowania. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzn środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

Źródło: Policja.pl