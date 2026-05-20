Niebezpieczna sytuacja w Jarosławiu. Mężczyzna na wózku jechał pod prąd obwodnicą

Niebezpieczna jazda na obwodnicy Jarosławia. Mężczyzna na wózku jechał pod prąd

We wtorek, 19 maja, około godziny 16:00, dyżurny jarosławskiej komendy policji odebrał niecodzienne zgłoszenie. Dotyczyło ono mężczyzny, który elektrycznym wózkiem inwalidzkim jechał obwodnicą miasta w kierunku Przemyśla. Kierujący poruszał się prawą stroną jezdni, przez co nie widział nadjeżdżających z tyłu pojazdów i stwarzał ogromne zagrożenie zarówno dla siebie, jak i dla innych. Obwodnica Jarosławia jest trasą o bardzo dużym natężeniu ruchu, co czyniło całą sytuację jeszcze bardziej ryzykowną i wymagało pilnej reakcji.

Szybka reakcja policji. Eskorta dla 57-latka z powiatu jarosławskiego

Na miejsce natychmiast skierowano patrol z jarosławskiej komendy, który potwierdził otrzymane informacje. Głównym zadaniem policjantów było zapewnienie bezpieczeństwa 57-letniemu mieszkańcowi powiatu jarosławskiego oraz pozostałym kierowcom. Funkcjonariusze włączyli sygnały świetlne i eskortowali mężczyznę na wózku, tworząc bezpieczny korytarz, aż do zjazdu z niebezpiecznego odcinka drogi. Dzięki ich profesjonalnej interwencji udało się uniknąć tragedii i bezpiecznie zakończyć tę niecodzienną podróż.

Jak prawidłowo poruszać się wózkiem po jezdni? Policja przypomina przepisy

Po zakończeniu eskorty policjanci przeprowadzili z 57-latkiem rozmowę i pouczyli go o obowiązujących przepisach. Funkcjonariusze przypomnieli, że w sytuacji, gdy brakuje chodnika lub pobocza, osoba piesza oraz użytkownik wózka inwalidzkiego mają obowiązek poruszać się lewą stroną jezdni. Taki sposób przemieszczania się pozwala na stały kontakt wzrokowy z nadjeżdżającymi pojazdami i daje czas na reakcję w razie niebezpieczeństwa. Przy okazji tego zdarzenia, policja w Jarosławiu apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności i bezwzględne przestrzeganie przepisów, co jest kluczowe dla wspólnego bezpieczeństwa na drodze.

Źródło: Policja.pl