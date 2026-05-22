Polsat Hit Festiwal 2026 - DZIEŃ 1. Kto wystąpi w piątek? Te gwiazdy zaśpiewają 22.05.2026

Polsat Hit Festiwal 2026 – kto wystąpi 22 maja?

Polsat Hit Festiwal, organizowany co roku przez stację Polsat, uchodzi za symboliczne otwarcie sezonu festiwalowego i od lat przyciąga przed telewizory miliony widzów. W 2026 roku wydarzenie potrwa od piątku 22 maja do niedzieli 24 maja. W piątek i sobotę sceną Opery Leśnej zawładną największe gwiazdy polskiej muzyki, które zaprezentują zarówno swoje największe przeboje, jak i premierowe utwory. Natomiast niedziela należeć będzie do kabareciarzy, którzy będą rozbawiać publiczność do łez. Festiwal rozpocznie się z przytupem, a widzowie mogą spodziewać się wyjątkowych koncertów, niespodzianek oraz niezapomnianej atmosfery w legendarnym amfiteatrze. Co będzie działo się na scenie w Operze Leśnej

Konferencja Sopot Hit Festiwal - skolim

Polsat Hit Festiwal 2026 – gwiazdy, które wystąpią w piątek

Polsat Hit Festiwal 2026 otworzy jedna z największych gwiazd młodego pokolenia - Oskar Cyms. Zobaczymy też ognisty duet: Skolima i Justynę Steczkowską. Wtedy odbędzie się też koncert Radiowy Hit Roku, na którym wystąpią m.in.

Dawid Kwiatkowski,

Kayah,

Roxie Węgiel,

Kasia Sienkiewicz,

Wiktor Dyduła,

Kuba i Kuba,

Wiktoria Kida,

Pszona.

Polsat Hit Festiwal 2026 – jubileusze w Operze Leśnej

Piątek będzie też celebracją ważnych jubileuszy. Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk wykonają największe hity zespołów KOMBII i O.N.A.. Enej uczci 15 lat od wygranej w "Must Be The Music". Z powodu 5 lat od śmierci Krzysztofa Krawczyka odbędzie się też specjalny koncert z jego kultowymi utworami, a wykonają je:

Edyta Górniak,

Natalia Szroeder,

Ania Dąbrowska,

Andrzej Smolik,

Maciej Maleńczuk,

Andrzej Piaseczny,

Sławek Uniatowski

i inni.