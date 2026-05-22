Polsat Hit Festiwal 2026 - DZIEŃ 1. Kto wystąpi w piątek? Te gwiazdy zaśpiewają 22.05.2026

Adrian Rybak
2026-05-22 6:10

W piątek, 22 maja, Opera Leśna ponownie stanie się stolicą polskiej muzyki za sprawą kolejnej edycji Polsat Hit Festiwal. Na scenie legendarnego amfiteatru wystąpią największe gwiazdy krajowej sceny muzycznej. Kto pojawi się pierwszego dnia wydarzenia? Oto program Polsat Hit Festiwal na 22.05.2026?

Polsat Hit Festiwal 2026 – kto wystąpi 22 maja?

Polsat Hit Festiwal, organizowany co roku przez stację Polsat, uchodzi za symboliczne otwarcie sezonu festiwalowego i od lat przyciąga przed telewizory miliony widzów. W 2026 roku wydarzenie potrwa od piątku 22 maja do niedzieli 24 maja. W piątek i sobotę sceną Opery Leśnej zawładną największe gwiazdy polskiej muzyki, które zaprezentują zarówno swoje największe przeboje, jak i premierowe utwory. Natomiast niedziela należeć będzie do kabareciarzy, którzy będą rozbawiać publiczność do łez. Festiwal rozpocznie się z przytupem, a widzowie mogą spodziewać się wyjątkowych koncertów, niespodzianek oraz niezapomnianej atmosfery w legendarnym amfiteatrze. Co będzie działo się na scenie w Operze Leśnej

Konferencja Sopot Hit Festiwal - skolim

Polsat Hit Festiwal 2026 – gwiazdy, które wystąpią w piątek

Polsat Hit Festiwal 2026 otworzy jedna z największych gwiazd młodego pokolenia - Oskar Cyms. Zobaczymy też ognisty duet: Skolima i Justynę Steczkowską. Wtedy odbędzie się też koncert Radiowy Hit Roku, na którym wystąpią m.in.

  • Dawid Kwiatkowski,
  • Kayah,
  • Roxie Węgiel,
  • Kasia Sienkiewicz,
  • Wiktor Dyduła,
  • Kuba i Kuba,
  • Wiktoria Kida,
  • Pszona.

Polsat Hit Festiwal 2026 – jubileusze w Operze Leśnej

Piątek będzie też celebracją ważnych jubileuszy. Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk wykonają największe hity zespołów KOMBII i O.N.A.. Enej uczci 15 lat od wygranej w "Must Be The Music". Z powodu 5 lat od śmierci Krzysztofa Krawczyka odbędzie się też specjalny koncert z jego kultowymi utworami, a wykonają je:

  • Edyta Górniak,
  • Natalia Szroeder,
  • Ania Dąbrowska,
  • Andrzej Smolik,
  • Maciej Maleńczuk,
  • Andrzej Piaseczny,
  • Sławek Uniatowski
  • i inni.
Justyna Steczkowska, Polsat Hit Festiwal 2025, Sopot
