Reprezentacja Polski w koszykówce. Rozpoczęto przygotowania w Krakowie

Przygotowania w Krakowie do II etapu

Polacy przygotowują się do II etapu eliminacji, w którym zagrają z Łotwą (27 sierpnia) oraz Niemcami (30 sierpnia). Zgrupowanie odbywa się w Krakowie. Biało-czerwoni czekają jeszcze na Jordana Loyda, Andrzeja Plutę i Łukasza Kolendę. Mają oni pojawić się na zgrupowaniu na dniach.

Dyrektor sportowy reprezentacji, Łukasz Koszarek, zaznacza, że zawodnicy są gotowi do pracy, choć mają przed sobą sezon klubowy. Obecnie kadra skupia się na przypomnieniu taktyki i lżejszym treningu. Nie wszyscy z 17 powołanych zawodników stawili się w komplecie.

"Wszyscy, którzy przyjechali, m.in. kapitan Mateusz Ponitka czy Michał Sokołowski, są przygotowani do treningów, choć to okienko jest przed sezonem ligowym i wiadomo, że zawodnicy wyglądają inaczej niż wtedy, gdy mecze o punkty są w trakcie rozgrywek. Skupiamy się przede wszystkim na przypomnieniu naszej taktyki, lekko biegamy, żeby się wypocić, jak to na początku sezonu" - zauważył Koszarek.

Kiedy przyjadą pozostali kadrowicze?

W Krakowie zabrakło m.in. Jakuba Szumerta i Jakuba Urbaniaka, którzy wyjechali grać w NCAA, powołania otrzymali za to Zoran Milicić (Ratiopharm Ulm) oraz Igor Milicić junior (Delaware Blue Coats). W Hiszpanii przebywają Pluta i Kolenda, ale oficjalne okienko FIBA zaczyna się dopiero 24 sierpnia, więc kluby nie mają obowiązku wcześniejszego zwalniania zawodników.

Koszarek potwierdza, że do zespołu wraca też naturalizowany zawodnik, Jordan Loyd. Amerykanin dołączy przed sparingiem z Grecją. W planach na najbliższe dni kadra ma mecze kontrolne z Bułgarią, Bośnią i Hercegowiną oraz ze wspomnianymi Grekami. Potem przyjdzie czas na oficjalne zmagania o punkty w ramach kwalifikacji.