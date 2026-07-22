Pitbull w Warszawie: GODZINA. O której otwarcie bramek i koncert 23.07.2026? Harmonogram

Pitbull wraca do Polski

Latynoska supergwiazda Pitbull zawita do polskiej stolicy. W tamtym roku artysta zagrał dwa koncerty w Krakowie, a tym razem postawił na Warszawę. W czwartek, 23 lipca 2026 roku zagra koncert na stadionie PGE Narodowym. Będzie to jego największy koncert w Polsce. Wystąpi u nas w ramach trasy "I'm Back!". Sympatycy piosenkarza czekają na niezwykłe widowisko podczas warszawskiego show. Usłyszą m.in. takie hity jak "Don't Stop the Party", "Hotel Room Service", "International Love", "On the Floor", "Feel This Moment", "Timber" czy "Give Me Everything". Wiele osób posiadających wejściówki szuka informacji dotyczących dokładnego momentu wejścia na stadion i startu muzycznego show. Jak ma wyglądać harmonogram? Wszystko już wiemy!

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Pitbull w Warszawie 23.07.2026: otwarcie bramek

Posiadacze biletu na koncert Pitbulla na stadionie PGE Narodowym wiedzą już, kiedy będą mogli wejść na teren obiektu. Najwięksi fani, którzy liczą na pierwsze rzędy pod sceną, będą musieli pojawić się pod areną wyjątkowo wcześnie. Zgodnie z informacją opublikowaną przez Ticketmaster i obiekt, na którym odbędzie się wydarzenie, bramki zostaną otwarte już o godzinie 16:30. Jak długo będą czekać na rozpoczęcie show?

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Pitbull w Warszawie 23.07.2026: godzina koncertu

Pitbull każe na siebie trochę poczekać. Osoby, które wejdą na stadion punktualnie o 16:30, będą czekały na rozpoczęcie widowiska aż 3 godziny! Według harmonogramu główna gwiazda wieczoru wejdzie na scenę o godzinie 19:30. Organizatorzy zaznaczają jednak, że plany mogą ulec zmianie w każdym momencie.