Napad w gminie Kórnik. Uzbrojony sprawca ukradł szafę pancerną i samochód

Przebieg zdarzenia na terenie firmy w gminie Kórnik

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 14 lipca 2026 roku około godziny 3:00, kiedy zamaskowany napastnik wszedł do pomieszczenia ochrony. Sprawca w kominiarce skierował w stronę przebywającego tam pracownika przedmiot przypominający pistolet oraz wyciągnął nóż. Pod groźbą użycia tych narzędzi nakazał mężczyźnie zachować ciszę i współpracować, a następnie go skrępował. W trakcie przeszukiwania terenu firmy napastnik znalazł metalową skrzynię i postanowił ją zabrać. Dodatkowo ukradł telefon oraz kluczyki do jednego z aut zaparkowanych pod budynkiem, którym następnie odjechał z miejsca zdarzenia wraz z łupem.

Policja odnalazła skradziony samochód i szafę pancerną

Funkcjonariusze ze Swarzędza i Kórnika natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęli poszukiwania sprawcy, wykorzystując między innymi przewodnika z psem służbowym do zabezpieczenia śladów. W wyniku działań napastnika pracownik ochrony na szczęście nie odniósł żadnych poważnych obrażeń. W niedalekiej odległości od miejsca napaści mundurowi najpierw odnaleźli porzuconą szafę pancerną, a kilka kilometrów dalej zlokalizowali również skradziony samochód firmowy. Okazało się, że sprawca próbował otworzyć sejf za pomocą przedmiotu przypominającego dłuto, jednak zamek nie ustąpił mimo widocznych uszkodzeń. Wewnątrz metalowej skrzyni znajdowała się gotówka w wysokości 3 200 zł, której ostatecznie nie udało się ukraść.

Zatrzymanie 42-latka i zarzuty za rozbój z bronią

Dzięki sprawnej analizie materiału i działaniom operacyjnym kryminalnych z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu szybko ustalono tożsamość osoby podejrzewanej o ten czyn. Kilka godzin po napadzie funkcjonariusze zatrzymali 42-letniego obywatela Ukrainy, przy którym zabezpieczono nóż oraz pistolet hukowy. Według ustaleń śledczych przedmioty te posłużyły do zastraszenia pracownika okradzionej firmy. Mężczyzna usłyszał zarzuty obejmujące dokonanie rozboju z użyciem niebezpiecznych narzędzi, kradzież mienia oraz posiadanie narkotyków, które znaleziono przy nim w momencie zatrzymania. Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Środzie Wielkopolskiej wystąpił o najsurowszy środek zapobiegawczy, a sąd orzekł wobec 42-latka trzymiesięczny tymczasowy areszt.

Źródło: Policja.pl