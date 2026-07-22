Rozbój w Knurowie. Policjanci zatrzymali trzech sprawców napadu na seniora

Napad na seniora w Knurowie

22 lipca 2026 roku 70-letni mieszkaniec Knurowa został zaatakowany bezpośrednio po tym, jak odebrał emeryturę od listonosza. Sprawcy przewrócili seniora na ziemię i zabrali mu gotówkę w kwocie 850 zł. O zdarzeniu natychmiast powiadomiono policjantów z miejscowego komisariatu, którzy przystąpili do poszukiwania osób odpowiedzialnych za ten czyn. Funkcjonariusze rozpoczęli szczegółową analizę zebranych informacji, aby jak najszybciej ustalić tożsamość napastników.

Szybka akcja mundurowych i zatrzymanie sprawców

Kluczowym elementem działań policjantów była analiza nagrań z monitoringu, która pozwoliła na wytypowanie osób mogących mieć związek z przestępstwem. Dzięki sprawnym działaniom funkcjonariusze już kilka godzin po zdarzeniu zatrzymali trzech mężczyzn. Podejrzani są w wieku 31, 40 i 51 lat. Zgromadzony przez policję materiał dowodowy umożliwił przedstawienie im zarzutu rozboju na 70-letnim mężczyźnie.

Dozór policyjny i grożąca kara

Na wniosek śledczych prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec zatrzymanych środków zapobiegawczych. Mężczyźni zostali objęci policyjnym dozorem oraz otrzymali zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego mieszkańca Knurowa. Za popełnione przestępstwo podejrzani odpowiedzą teraz przed sądem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za rozbój grozi im kara pozbawienia wolności do 15 lat.

Źródło: Policja.pl