Kolizja w Woli Załężnej. Policjantka zatrzymała dwóch uciekinierów po pościgu pieszym

Kolizja trzech pojazdów w miejscowości Wola Załężna

Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło 20 lipca 2026 roku w miejscowości Wola Załężna, gdzie zderzyły się trzy pojazdy. Na miejsce zostali skierowani funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Opocznie. Po przyjeździe policjanci ustalili, że osoby podróżujące samochodem marki Volkswagen oddaliły się z miejsca kolizji. Świadkowie przekazali mundurowym, że kierowca oraz jego pasażer uciekli pieszo zaraz po zdarzeniu.

Skuteczny pościg pieszy za uciekinierami

Jedna z policjantek bez wahania ruszyła w pościg za uciekającymi mężczyznami. Pierwszy z nich został zatrzymany po krótkim biegu i przekazany drugiemu funkcjonariuszowi z patrolu. Następnie policjantka udała się za drugim uciekinierem, który próbował ukryć się przed mundurowymi, uciekając przez pola i chowając się w zaroślach. Funkcjonariuszka odnalazła mężczyznę, obezwładniła go i skutecznie zatrzymała.

Badania na zawartość alkoholu i środków odurzających

Zatrzymani mężczyźni zostali przewiezieni do komendy w celu wykonania dalszych czynności. 27-letni mężczyzna, który jest podejrzewany o kierowanie Volkswagenem, nie zgodził się na badanie alkomatem. Ze względu na wyczuwalną od niego silną woń alkoholu, funkcjonariusze podjęli decyzję o pobraniu krwi do badań laboratoryjnych. Zabezpieczono również materiał do badań pod kątem obecności w organizmie środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Konsekwencje prawne i doświadczenie funkcjonariuszki

Obecnie trwają czynności mające na celu szczegółowe wyjaśnienie okoliczności zdarzenia oraz ustalenie odpowiedzialności uczestników kolizji. Jeśli badania potwierdzą, że 27-latek znajdował się w stanie nietrzeźwości, grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów. Warto zaznaczyć, że policjantka biorąca udział w akcji już wcześniej wykazywała się skutecznością podczas pościgów. Jej bardzo dobra kondycja fizyczna oraz sukcesy sportowe w bieganiu okazały się pomocne w zatrzymaniu obu mężczyzn.

Źródło: Policja.pl