Kobiety popełniają poważne błędy w toalecie. Fizjoterapeuci ostrzegają i radzą, jak prawidłowo oddawać mocz

Niewłaściwe oddawanie moczu u pań niezwykle często prowadzi do poważnych kłopotów zdrowotnych.

Złe nawyki, takie jak parcie i sikanie w pozycji "na Małysza", wywołują nietrzymanie moczu, schorzenia pęcherza oraz obniżenie narządów rodnych.

Odpowiednia postawa na sedesie i właściwa technika mikcji chronią przed przykrymi dolegliwościami, podnosząc codzienny komfort życia.

Błędy kobiet w toalecie prowadzą do problemów ze zdrowiem

Sikanie to całkowicie podstawowa potrzeba ludzkiego organizmu. Wykonujemy tę czynność wielokrotnie każdego dnia przez całe życie, lecz nie każdy potrafi to robić bezbłędnie. U kobiet złe nawyki w toalecie mogą skutkować poważnymi konsekwencjami, takimi jak uciążliwe nietrzymanie moczu, nadreaktywność pęcherza czy ogólne trudności z załatwianiem potrzeb. Niezwykle istotna w tym procesie jest nie tylko właściwa pozycja, ale również sama częstotliwość korzystania z ubikacji. Standardowo człowiek oddaje mocz od sześciu do siedmiu razy na dobę, chociaż za szeroką normę uznaje się widełki od czterech do dziesięciu wizyt w toalecie, co bezpośrednio zależy od indywidualnych predyspozycji i prowadzonego trybu życia. Do najpoważniejszych przewinień należą: sikanie "na Małysza" z uniesionymi pośladkami, silne parcie, zbyt długie przesiadywanie na sedesie oraz oddawanie moczu na zapas.

Jak ułożyć ciało na sedesie? Porady fizjoterapeutów na nietrzymanie moczu

Specjaliści z zakresu fizjoterapii regularnie przypominają, że odpowiednie ułożenie ciała w toalecie mocno rzutuje na długofalową kondycję mięśni dna miednicy. Jeżeli pacjentki nadmiernie prą, bezpośrednio narażają się nawet na niebezpieczne obniżenie narządów rodnych. Aby poprawnie zrobić siku, należy przede wszystkim przybrać w pełni komfortową i wyprostowaną pozycję z luźno rozstawionymi nogami. Stopy muszą stabilnie i płasko spoczywać na posadzce. Następnie trzeba delikatnie pochylić tułów do przodu i oprzeć łokcie na kolanach. Zbudowanie takich zdrowych nawyków w trakcie wizyt w łazience sprawia, że pęcherz moczowy i miednica funkcjonują znacznie lepiej.

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