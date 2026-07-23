Ubrania w tych kolorach są jak lep na komary. Nie zakładaj, jeśli nie chcesz zostać ukąszony

Wraz z nadejściem lata wzrasta aktywność komarów, a naukowcy ujawnili zaskakujący czynnik, który może decydować o tym, kogo owady wybiorą na cel.

Badania pokazują, że po wykryciu dwutlenku węgla komary najsilniej reagują na barwy kojarzące się z ciepłem i ludzką skórą.

Sprawdź, jakie kolory ubrań mogą cię chronić przed ukąszeniami.

Zapewne niejednokrotnie zastanawialiście się, dlaczego niektóre osoby są przez komary wybierane częściej niż inne. Naukowcy z Uniwersytetu w Waszyngtonie przeprowadzili badanie polegające na śledzeniu zachowań samic komarów, które po tym, jak wyczuły dwutlenek węgla, stawały się bardziej wyczulone na niektóre barwy. Choć kolor ubrania nie jest jedynym powodem, dla którego komary wybierają swoją "ofiarę", badania pokazują, że może zwiększać lub zmniejszać ryzyko ukąszenia. Dlatego podczas letnich wyjść warto zwrócić uwagę nie tylko na wygodę stroju, ale także na jego barwę.

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Te barwy przyciągają komary jak magnes

Naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego odkryli, że komary po wykryciu dwutlenku węgla wydychanego przez człowieka najsilniej reagują na kolory kojarzące się z ludzką skórą i ciepłem, czyli przede wszystkim czerwony, pomarańczowy oraz czarny. Na liście znalazł się również cyjan - odcień znajdujący się pomiędzy niebieskim a zielonym. To właśnie ubrania w takich kolorach mogą sprawić, że staniemy się dla komarów bardziej widocznym celem. Ich uwagi nie przyciągnęły natomiast takie barwy, jak biały, fioletowy, zielony oraz niebieski.

Nie oznacza to jednak, że wystarczy zmienić garderobę, aby całkowicie uniknąć ukąszeń. Kolor odzieży jest jedynie jednym z wielu czynników wpływających na zachowanie komarów. Wciąż ogromne znaczenie mają zapach ciała, ilość wydychanego dwutlenku węgla, temperatura skóry czy wilgotność otoczenia. To właśnie dlatego jedne osoby są kąsane znacznie częściej niż inne, nawet jeśli noszą podobne ubrania.

Jeśli planujesz wieczorny spacer, piknik lub wypoczynek nad wodą, warto postawić na jasne kolory. Białe, błękitne, zielone czy fioletowe ubrania są przez komary znacznie słabiej zauważane niż ciemne lub intensywnie czerwone. Dodatkowym atutem jasnej odzieży jest to, że mniej nagrzewa się na słońcu, co może poprawić komfort podczas upałów.

Najlepsze efekty daje jednak połączenie kilku metod ochrony. Długie rękawy i nogawki ograniczają dostęp do skóry, a repelenty skutecznie odstraszają owady.

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