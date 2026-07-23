Ile zarabia policjant? Zaglądamy do aktualnych stawek. Kwoty mogą zaskoczyć, zwłaszcza po szkoleniu

Zarobki policja 2026: od czego zależy pensja?

Wynagrodzenie policjanta nie jest jedną prostą kwotą. Zależy od stażu, stanowiska, stopnia, dodatków i miejsca służby. Dlatego hasła „zarobki policja” i „zarobki policja 2026” mogą dawać różne odpowiedzi, ale oficjalne widełki pokazują skalę.

Kursant, czyli policjant odbywający szkolenie zawodowe podstawowe, otrzymuje od 5913,82 do 6561,37 zł netto przed ukończeniem 26 lat. Po ukończeniu 26 lat jest to od 5463,82 do 6026,37 zł netto.

Po szkoleniu stawki rosną

Po szkoleniu wynagrodzenie na stanowisku policjanta jest wyższe. Funkcjonariusz przed 26. rokiem życia może otrzymać od 6339,51 do 7442,07 zł netto. Policjant po 26. roku życia – od 5833,51 do 6791,07 zł netto.

Różnice wynikają m.in. z dodatku stołecznego oraz służby w oddziałach prewencji. Do tego dochodzi świadczenie mieszkaniowe, które w 2026 roku wynosi od 900 do 1800 zł.

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Nie tylko podstawowa pensja

Policyjna wypłata to nie wszystko. Funkcjonariusze mogą liczyć także na wysługę od 2 proc. po minimum dwóch latach stażu pracy, nagrodę roczną, czyli tzw. trzynastkę, mundurówkę oraz dopłatę do wypoczynku.

Mundurówka dla kursanta i policjanta w 2026 roku wynosi 1638,90 zł. Do tego dochodzi 26 dni roboczych urlopu wypoczynkowego, płatne nadgodziny lub czas wolny oraz świadczenia związane z zakwaterowaniem.

Nagrody na Święto Policji? To warto rozróżnić

Święto Policji ma w ustawie konkretną datę: 24 lipca. Właśnie wtedy mundurowi przyjmują życzenia. Same obchody to przede wszystkim uroczystości, awanse i odznaczenia. Nagrody w Policji mogą być przyznawane za osiągnięcia w służbie, ale nie są automatyczną premią dla każdego funkcjonariusza tylko z okazji święta.