Pierwszy LEGO® Store w Szczecinie. To dziesiąta lokalizacja w Polsce

Marka LEGO od dawna udowadnia, że zabawa klockami nie ma metryki. Po kultowe zestawy sięga dziecko, dorosły fan kolekcjonowania, a czasem przy wspólnym stole spotykają się całe pokolenia. Nowy LEGO Store w Szczecinie został pomyślany właśnie jako miejsce, w którym można nie tylko zrobić zakupy, ale też na chwilę zanurzyć się w świecie kreatywnej zabawy.

Sklep o powierzchni 236 m² powstanie w Galaxy Centrum i zaoferuje odwiedzającym szereg interaktywnych elementów. Będą stoły do zabawy, wieża do budowania minifigurek oraz ściana LEGO Pick a Brick, pozwalająca wybierać pojedyncze klocki i tworzyć własne, niepowtarzalne konstrukcje.

To właśnie takie detale sprawiają, że w LEGO Store można zostać na dłużej, nawet jeśli pierwotny plan zakładał tylko szybkie zakupy.

Pierwszy taki sklep w Szczecinie

Otwarcie 10 września będzie ważnym momentem nie tylko dla lokalnych fanów marki. Szczeciński salon będzie dziesiątym salonem LEGO Store w Polsce i jedynym sklepem LEGO w regionie. To kolejny krok w rozwoju stacjonarnej obecności marki, która coraz częściej traktuje sklepy jako przestrzeń doświadczeń, a nie wyłącznie miejsce, w którym z półki trafia do koszyka wybrany zestaw.

Lokalizacja w Galaxy Centrum również nie jest przypadkowa. Położone w centrum Szczecina centrum handlowo-rozrywkowe jest miejscem spotkań mieszkańców miasta i całego regionu, a nowy sklep ma być kolejnym powodem, by zajrzeć tu zarówno podczas rodzinnego wyjścia, jak i spontanicznej wizyty w mieście.

Tych zestawów nie znajdziesz wszędzie

Dla wielu odwiedzających największą atrakcją okaże się oczywiście sama oferta. W nowym LEGO Store znajdziemy szeroki wybór zestawów dla różnych grup wiekowych i zainteresowań, w tym produkty dostępne wyłącznie w sklepach LEGO.

Na półkach pojawią się między innymi LEGO Ideas „Z archiwum X”, LEGO Harry Potter™ „Ministerstwo Magii™” – edycja kolekcjonerska oraz LEGO Icons „Władca Pierścieni: Minas Tirith™”. Nie zabraknie również figurek LEGO BrickHeadz™, breloczków i innych produktów, które mogą być zarówno dodatkiem do kolekcji, jak i pomysłem na prezent.

A jeśli wybór okaże się zbyt trudny? Na miejscu będą pracować eksperci i pasjonaci klocków LEGO, którzy pomogą znaleźć zestaw dopasowany do okazji, zainteresowań i wieku obdarowywanej osoby.

Tydzień pełen atrakcji

Samo otwarcie będzie dopiero początkiem. Warto więc zaplanować wizytę nie tylko z myślą o zakupach. Nowy LEGO Store ma być miejscem, w którym można coś zbudować, odkryć nowe możliwości zabawy, znaleźć inspirację albo po prostu spędzić razem czas.

Na dodatkowe korzyści mogą liczyć również członkowie programu LEGO Insiders. Za zakupy można gromadzić punkty, które później da się wykorzystać między innymi na zniżki przy kolejnych zakupach lub ekskluzywne oferty przygotowane dla członków programu.

Autor: Anna Kaczmarz / POLSKA PRESS/ East News

Szczecin, czas na budowanie!

Nowy LEGO Store to propozycja zarówno dla tych, którzy od lat kolekcjonują zestawy, jak i dla osób, które ostatni raz budowały z klocków… dawno temu. W końcu czasem wystarczy kilka kolorowych elementów, żeby przypomnieć sobie, jak przyjemnie jest stworzyć coś własnymi rękami.

10 września warto więc zajrzeć do Galaxy Centrum i sprawdzić, co przygotowano na otwarcie pierwszego LEGO Store w Szczecinie. Kto wie, może wizyta w nowym salonie zmieni się w przygodę pełną dobrej zabawy?

Tekst sponsorowany