Piast Gliwice z nowym obrońcą. Zagra reprezentant Chile

Doświadczony obrońca w Piaście Gliwice

Mierzący 192 cm 20-krotny reprezentant Chile ma 29 lat. W przeszłości występował m.in. we włoskich klubach Udinese i Parmie, a także w angielskim Watford. W lipcu 2025 roku przeniósł się do AJ Auxerre, gdzie rozegrał 10 spotkań we francuskiej ekstraklasie.

Transfer ten ma związek z wcześniejszymi ruchami kadrowymi śląskiego klubu. Miesiąc temu Piast Gliwice sprzedał do tureckiego Samsunsporu podstawowego obrońcę, 22-letniego Igora Drapińskiego, co było rekordowym transferem w historii klubu.

Znaczne zmiany w kadrze przed sezonem

Po zakończeniu poprzednich rozgrywek z drużyną z Gliwic pożegnało się kilku kluczowych graczy. Zespół opuścili pomocnicy Patryk Dziczek, Michał Chrapek, Grzegorz Tomasiewicz, bramkarz Karol Szymański, obrońca Tomasz Mokwa oraz napastnicy Adrian Dalmau i Gierman Barkowskij. Władze klubu musiały szukać nowych zawodników.

Do ekipy dołączyli m.in. wychowanek klubu Jakub Łabojko, słoweński bramkarz Domen Gril, francuski napastnik Samuel Ntamack oraz bramkarz Marcel Mendes-Dudziński. Drużyna prowadzona przez Daniela Myśliwca w poprzedniej kolejce pokonała u siebie GKS Katowice 3:0. W najbliższy poniedziałek Piast zagra na wyjeździe z Radomiakiem Radom.