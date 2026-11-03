Świąteczna kolekcja Pepco to prawdziwy hit. Dzięki tym dodatkom stworzysz w domu przytulny klimat nie wydając fortuny

Pepco przygotowało świąteczną kolekcję "Słodycz pasteli", która wyróżnia się delikatną kolorystyką i uroczymi dekoracjami.

Pepco proponuje również przytulne tekstylia, takie jak koce i poduszki.

W kolekcji znalazły się także świąteczne dodatki do jadalni, m.in. talerze deserowe i salaterki.

Wraz z nadejściem chłodniejszych dni coraz częściej myślimy o Bożym Narodzeniu. To idealny moment, by powoli zmieniać wystrój mieszkania i wprowadzać do niego nieco świątecznej magii. W Pepco nie brakuje sezonowych propozycji, ale tym razem szczególną uwagę zwraca kolekcja utrzymana w pastelowej kolorystyce. Jest słodko, romantycznie i naprawdę przytulnie!

Miękkie koce i poduszki stworzą przytulny klimat

Świąteczny nastrój to nie tylko choinka i błyszczące dekoracje. Pepco pomyślało również o tekstyliach, które sprawiają, że salon staje się idealnym miejscem na długie zimowe wieczory. W ofercie znajdziemy między innymi różowy koc sherpa w śnieżynki za 40 zł, podłużną poduszkę z motywem świątecznego miasteczka za 30 zł oraz zestaw dwóch poduszek z piernikowymi ludzikami za 50 zł. Takie dodatki świetnie sprawdzą się na kanapie, fotelu czy łóżku.

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Świąteczna zastawa w atrakcyjnych cenach

Miłośniczki pięknie nakrytych stołów również znajdą coś dla siebie. Pastelowy talerz deserowy ze świątecznym miasteczkiem kosztuje 15 zł, podobnie jak niewielka salaterka. Za zestaw czterech elementów, składający się z filiżanek i talerzy, zapłacimy 45 zł. Ciekawym uzupełnieniem aranżacji będzie także pojemnik na słodycze w kształcie domku za 35 zł.

Boże Narodzenie bez wydawania fortuny

Nowa kolekcja Pepco pokazuje, że stworzenie przytulnego, świątecznego wnętrza wcale nie musi oznaczać dużych wydatków. Wystarczy kilka dobrze dobranych dodatków, aby zwykły salon nabrał zupełnie innego charakteru. Pastelowe ozdoby można łączyć z bielą, beżem i naturalnym drewnem, uzyskując spójną, bajkową aranżację. Warto się pospieszyć, gdyż oferta "Słodycz pasteli" prezentowana w ramach Hitów Tygodnia może szybko się wyprzedać. Produkty mogą być dostępne w różnych sklepach w odmiennych ilościach, a część kolekcji pojawia się stopniowo. Obowiązuje zasada dostępności do wyczerpania zapasów.

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