Biedronki azjatyckie wchodzą do domów. Prosty sposób na zwalczenie owadów

Jesienią biedronki azjatyckie masowo pojawiają się w mieszkaniach, szukając ciepła, a ich ugryzienia stanowią zagrożenie dla zdrowia.

Istnieje sprawdzony, domowy sposób na zabezpieczenie okien i drzwi przed tymi owadami.

Warto wiedzieć, jak odróżnić azjatycką odmianę od rodzimej biedronki i jak trwale usunąć szkodniki z domu.

Domowy sposób na biedronki azjatyckie w domu i oknach

Od kilku dni Polacy zmagają się ze wzmożoną obecnością biedronek azjatyckich. Jesienne ochłodzenie sprawia, że owady te masowo szukają schronienia w ogrzewanych pomieszczeniach, często gromadząc się w szczelinach okiennych. Ponieważ ich ukąszenia są bolesne i mogą być niebezpieczne, warto podjąć kroki zabezpieczające. Oprócz metod mechanicznych, takich jak montaż moskitier oraz uszczelnienie ubytków w elewacji, kluczowe jest stosowanie odpowiednich preparatów. Skutecznym rozwiązaniem okazują się specjalne zapachowe spreje aplikowane bezpośrednio na ramy okienne, które skutecznie odstraszają owady od naszych domostw.

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Wpuść 10 kropel do wody i spryskaj ramy okien. Skutecznie odstraszysz biedronki azjatyckie

Naturalnym i niezwykle skutecznym odstraszaczem na biedronki azjatyckie jest aromat cytrusów. Aby go zastosować, wystarczy zmieszać 10 kropel olejku eterycznego o zapachu cytryny lub pomarańczy z 250 mililitrami wody. Przygotowanym roztworem należy obficie spryskać ramy okienne, drzwiowe, parapety oraz listwy przy podłodze. Zabieg ten wymaga regularnego powtarzania, ponieważ cytrusowy zapach z czasem wietrzeje. Alternatywnie, można nasączyć waciki kosmetyczne olejkiem i rozłożyć je w strategicznych punktach – na parapetach, w narożnikach okien czy w szafach. Równie dobrze sprawdzą się świeże skórki z owoców cytrusowych rozmieszczone w okolicach potencjalnych dróg wejścia owadów.

Jak pozbyć się biedronek azjatyckich?

Gdy domowe metody zawodzą, najpewniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług profesjonalnej firmy dezynsekcyjnej. Na rynku dostępne są również rozmaite chemiczne środki owadobójcze, które można bezpiecznie zastosować samodzielnie. W przypadku mniejszych skupisk owadów pomocny może okazać się zwykły odkurzacz. Zebrane w ten sposób owady należy jednak natychmiast usunąć z domu, wyrzucając worek bezpośrednio do zewnętrznego śmietnika.

Biedronka azjatycka a polska

Biedronka azjatycka, znana również pod nazwą arlekin lub harlekin, znacznie różni się od naszej rodzimej bożej krówki. Posiada odmienny kształt z wyraźniej zarysowanym tułowiem, a jej ubarwienie może przybierać barwy od żółtej, przez pomarańczową i czerwoną, aż po całkowicie czarną. Na jej pancerzu może znajdować się nawet ponad dwadzieścia kropel. W sytuacji zagrożenia owad ten wydziela charakterystyczną, bardzo nieprzyjemną woń. Ugryzienia biedronki azjatyckiej mogą wywoływać u ludzi silne reakcje alergiczne, problemy z drogami oddechowymi, napady astmy, a także uciążliwe zapalenie spojówek, dlatego należy unikać z nią kontaktu i sprawnie usuwać z otoczenia.