Open'er Festival 2026 w telewizji - tak prezentuje się oglądalność koncertów. TEN występ był największym hitem!

Tegoroczny Open'er Festival 2026 odbył się w dniach 1-4 lipca. Tym razem największymi gwiazdami imprezy byli tacy wykonawcy i wykonawczynie, jak Zara Larsson, The xx, Florence + the Machine, LP, Kneecap, David Byrne, PinkPantheress, Peggy Gou, Hela, Ralp Kaminski, Kasia Sienkiewicz, Ethel Cain, Addison Rae, Teddy Swims czy zespół The Cure.

Dosłownie na moment przed startem wydarzenia okazało się, że organizatorzy festiwalu, firma Alter Art, tak samo, jak w ubiegłym roku, połączyła siły z Telewizją Polską. Umożliwiło to transmisję wybranych koncertów ze wszystkich dni wydarzenia, do tego każdy z ogłoszonych miał miejsce na Orange Main Stage. Jako pierwszy pokazano występ szwedzkiej gwiazdy pop Zary Larsson. Pokaz odbił się dużym echem w mediach społecznościowych na całym świecie, a to dlatego, że wokalistka zaprosiła na scenę do wykonania słynnego układu podczas kawałka Lush Life swojego fana. Szczęśliwcem okazał się być niejaki Piotr Czerniejewski, będący radnym z ramienia Lewicy w Koninie.

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Tak oglądały się koncerty z Open'er Festival 2026 w telewizji

Kilka dni po zakończonej tegorocznej edycji Open'er Festivalu poznaliśmy dane oglądalności transmitowanych koncertów. Największym hitem okazał się być wspomniany wyżej występ Zary Larsson, który miał miejsce 1 lipca. Jak wynika z danych Nielsen Audience (do których dotarł portal Wirtualne Media), łącznie na antenie TVP1 i TVP Kultura obejrzało go aż około 546 tysięcy widzów i widzek!

Kolejny, jeśli chodzi o widownię, był wyemitowany w piątkowy wieczór za pośrednictwem TVP1 i TVP Kultura koncert zespołu The Cure. Szacuje się, że obejrzało go około 367 tysięcy osób. Sporym zainteresowaniem widzów cieszył się także koncert Chopin na Open'erze (2 lipca), który obejrzała na TVP2 i TVP Kultura około 237 tysięczna widownia. Kolejny pod względem oglądalności okazał się być występ Teddy'ego Swimsa z 4 lipca, który na TVP Kultura obejrzało około 100 tysięcy osób. Zespół The xx (1 lipca) obejrzało na tej samej antenie około 41 tysięcy widzów, a występ Addison Rae z ostatniego dnia festiwalu - 24 tysiące.