SUHO z EXO w Polsce! Lider K-POP-owej potęgi wystąpi w Chorzowie na Sound in Colors K-POP EXPOSÉ!

SUHO z EXO gwiazdą Sound in Colors K-POP EXPOSÉ w Chorzowie!

Sobotni program festiwalu Sound in Colors K-POP EXPOSÉ zyskuje kolejny mocny punkt! SUHO, lider i główny wokalista EXO – jednego z najbardziej rozpoznawalnych zespołów w historii K-POP-u – wystąpi w TAURON Parku Śląskim w Chorzowie. Koncert odbędzie się w sobotę, 15 sierpnia 2026 roku. Artysta zaprezentuje pełny, autorski koncert, podczas którego fani będą mogli podziwiać jego własny repertuar, charakterystyczną oprawę sceniczną oraz unikalną artystyczną tożsamość. Występ SUHO zaplanowano wyłącznie na pierwszy dzień wydarzenia, co czyni sobotę, 15 sierpnia, najważniejszą datą dla wszystkich fanów EXO, którzy pragną zobaczyć go na żywo!

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Wokal, emocje i pop-rockowe brzmienie na scenie

SUHO to nie tylko lider i wokalista EXO, światowej sławy grupy K-POP, znanej z licznych przebojów i spektakularnych występów na żywo. To także uznany artysta solowy! Solową karierę rozpoczął w 2020 roku albumem "Self-Portrait". Kolejnymi wydawnictwami – "Grey Suit" oraz "1 to 3" – rozwinął bardziej osobisty, melodyjny kierunek oparty na charakterystycznym połączeniu popu i rocka. Jego twórczość solowa wyróżnia się ekspresyjnym wokalem, głębokim emocjonalnym przekazem oraz organicznym podejściem do muzyki, co z pewnością porwie publiczność w Chorzowie!

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Artysta znany z K-dram i sceny muzycznej

Obok działalności muzycznej, SUHO od lat z powodzeniem rozwija również karierę aktorską. Wystąpił w takich popularnych produkcjach jak "The Universe's Star", "Rich Man", "How Are U Bread" czy "Behind Your Touch", gdzie wcielił się w tajemniczego Kim Seon-woo. W 2024 roku zagrał główną rolę księcia koronnego Yi Geona w historycznym dramacie "Missing Crown Prince". Jego wizyta w Polsce będzie więc wyjątkową okazją także dla miłośników K-dram, którzy będą mogli zobaczyć na żywo artystę znanego zarówno z koreańskiej sceny muzycznej, jak i telewizyjnych hitów!

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Kto jeszcze wystąpi na Sound in Colors K-POP EXPOSÉ?

Dwudniowy program festiwalu to prawdziwa gratka dla fanów K-POP! Gwiazdą główną Sound in Colors K-POP EXPOSÉ pozostaje ATEEZ. Ten ośmioosobowy zespół, który zadebiutował w 2018 roku pod skrzydłami KQ Entertainment, należy dziś do czołówki przedstawicieli czwartej generacji K-POP-u, słynących z niezwykle energetycznych koncertów opartych na widowiskowych choreografiach. Ich społeczność fanów, znana jako ATINY, należy do najbardziej aktywnych fandomów współczesnej sceny K-POP!

Podczas festiwalu wystąpi również iKON, którego przebój "Love Scenario" stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów w historii K-POP-u. Nie zabraknie także STAYC – girlsbandu, którego dopracowane, radiowe brzmienie współtworzy RADO, jeden z najbardziej cenionych producentów koreańskiej muzyki pop. Skład uzupełniają przedstawiciele młodego pokolenia: AtHeart, MADEIN oraz The Wind. Łącznie na scenie zobaczymy siedmiu artystów i zespołów!

TAURON Park Śląski – serce festiwalu

Sound in Colors K-POP EXPOSÉ odbędzie się w TAURON Parku Śląskim w Chorzowie – jednym z największych miejskich terenów zielonych w Europie! Obiekt, położony na pograniczu Chorzowa, Katowic i Siemianowic Śląskich, od lat gości najważniejsze wydarzenia kulturalne, sportowe i rozrywkowe. Rozległa przestrzeń plenerowa, ogromne tereny zielone oraz centralne położenie w obrębie aglomeracji tworzą idealne warunki do organizacji festiwalu łączącego wielkoformatowe koncerty z atrakcjami dla publiczności oraz rozbudowaną oprawą wizualną. Powierzchnia parku przewyższa nawet nowojorski Central Park!

Sound in Colors K-POP EXPOSÉ: Więcej niż koncert

Festiwal Sound in Colors K-POP EXPOSÉ łączy rozbudowane koncerty K-POP z immersyjnym doświadczeniem tworzonym wspólnie przez artystów i publiczność. Kolor stanowi element identyfikacji wizualnej wydarzenia, symbol emocji oraz narzędzie budowania widowiska. Uczestnicy nie są jedynie widzami – dzięki zaplanowanym aktywacjom, oprawie świetlnej i wspólnym działaniom stają się częścią festiwalowej narracji. Misję wydarzenia wyraża hasło „Feelings Instead of Hate” („Uczucia zamiast nienawiści”). Festiwal ma być przestrzenią otwartości, akceptacji i wspólnoty, w której muzyka staje się językiem dialogu między fanami z różnych krajów, kultur i środowisk. Szczegółowy harmonogram koncertów oraz podział pozostałych artystów na poszczególne dni zostaną opublikowane za pośrednictwem oficjalnych kanałów wydarzenia.

Bilety na Sound in Colors K-POP EXPOSÉ – gdzie kupić?

Sprzedaż biletów na Sound in Colors K-POP EXPOSÉ trwa! Są one dostępne za pośrednictwem dedykowanego serwisu sprzedaży www.mykpop.pl, działającego w ramach platformy ToBilet.pl. Aktualne ceny oraz dostępność poszczególnych kategorii biletów można sprawdzić bezpośrednio na stronie operatora. W sprzedaży znajdują się również bilety do Strefy Widokowej dla Osób z Niepełnosprawnościami, a co ważne, opiekun osoby z niepełnosprawnością może wejść na wydarzenie bezpłatnie.