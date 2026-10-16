Odlot Ściśle Tajny w przeszłości. Gdzie Radio ESKA już zabrało słuchaczy?

Na czym polega akcja Radia ESKA?

Odlot Ściśle Tajny to propozycja dla tych, którzy lubią podróże, niespodzianki i spontaniczne przygody. Zamiast samodzielnie planować każdy szczegół wyjazdu, uczestnicy mogą dać się porwać radiowej akcji i odkryć miejsce docelowe w wyjątkowych okolicznościach. Jednym z elementów, które budują atmosferę wydarzenia, jest tajemnica związana z kierunkiem podróży. Właśnie dlatego każda kolejna edycja wzbudza ciekawość słuchaczy.

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Kiedy nie chce ci się pracować | Odlot ściśle tajny Radio ESKA

Larnaka na Cyprze

Pierwszy wyjazd w ramach akcji odbył się w październiku 2025 roku. Słuchacze Radia ESKA polecieli wówczas do Larnaki, jednego z najpopularniejszych miast na Cyprze. To kierunek, który kojarzy się ze śródziemnomorskim klimatem, słoneczną pogodą i wypoczynkiem nad morzem. Larnaka łączy nadmorskie promenady, plaże oraz zabytki, dzięki czemu pozwala połączyć relaks ze zwiedzaniem. Cypr okazał się więc pierwszym przystankiem na mapie eskowej przygody z tajnymi podróżami.

Malaga – drugi kierunek Radia ESKA

Kolejna odsłona Odlotu Ściśle Tajnego odbyła się w maju 2026 roku. Tym razem kierunek był inny: słuchacze wyruszyli do Malagi, położonej na południu Hiszpanii, w regionie Andaluzji. Malaga to miasto, w którym można połączyć wypoczynek nad Morzem Śródziemnym z odkrywaniem hiszpańskiej kultury. Przyciąga historycznym centrum, klimatycznymi uliczkami, zabytkową architekturą i kuchnią, która zachęca do dłuższego pozostania przy stole. Nie brakuje tu również miejsc idealnych na spacery i podziwianie nadmorskich widoków.

Kolejny wyjazd już 23–25 października

Po Larnace i Maladze czas na następną odsłonę akcji. Kolejny Odlot Ściśle Tajny zaplanowano na 23–25 października 2026 roku. To trzy dni, które mogą przynieść uczestnikom kolejne wspomnienia, nowe miejsca do odkrycia i sporą dawkę podróżniczych emocji. Na razie pozostaje pytanie, które najbardziej rozpala wyobraźnię słuchaczy: jaki kierunek tym razem wybierze Radio ESKA? Czy będzie to kolejny śródziemnomorski zakątek, czy zupełnie inna część Europy?