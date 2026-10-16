Odlot Ściśle Tajny w przeszłości. Gdzie Radio ESKA już zabrało słuchaczy?

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-10-16 12:44

Odlot Ściśle Tajny Radia ESKA to akcja, która zabiera słuchaczy za granicę, a szczegóły wyjazdu owiane są tajemnicą. Kolejna odsłona wydarzenia odbędzie się w dniach 23–25 października 2026 roku. Dokąd uczestnicy polecą tym razem? Zanim poznamy odpowiedź, warto przypomnieć sobie poprzednie kierunki.

Na czym polega akcja Radia ESKA?

Odlot Ściśle Tajny to propozycja dla tych, którzy lubią podróże, niespodzianki i spontaniczne przygody. Zamiast samodzielnie planować każdy szczegół wyjazdu, uczestnicy mogą dać się porwać radiowej akcji i odkryć miejsce docelowe w wyjątkowych okolicznościach. Jednym z elementów, które budują atmosferę wydarzenia, jest tajemnica związana z kierunkiem podróży. Właśnie dlatego każda kolejna edycja wzbudza ciekawość słuchaczy.

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Kiedy nie chce ci się pracować | Odlot ściśle tajny Radio ESKA

Larnaka na Cyprze

Pierwszy wyjazd w ramach akcji odbył się w październiku 2025 roku. Słuchacze Radia ESKA polecieli wówczas do Larnaki, jednego z najpopularniejszych miast na Cyprze. To kierunek, który kojarzy się ze śródziemnomorskim klimatem, słoneczną pogodą i wypoczynkiem nad morzem. Larnaka łączy nadmorskie promenady, plaże oraz zabytki, dzięki czemu pozwala połączyć relaks ze zwiedzaniem. Cypr okazał się więc pierwszym przystankiem na mapie eskowej przygody z tajnymi podróżami.

Malaga – drugi kierunek Radia ESKA

Kolejna odsłona Odlotu Ściśle Tajnego odbyła się w maju 2026 roku. Tym razem kierunek był inny: słuchacze wyruszyli do Malagi, położonej na południu Hiszpanii, w regionie Andaluzji. Malaga to miasto, w którym można połączyć wypoczynek nad Morzem Śródziemnym z odkrywaniem hiszpańskiej kultury. Przyciąga historycznym centrum, klimatycznymi uliczkami, zabytkową architekturą i kuchnią, która zachęca do dłuższego pozostania przy stole. Nie brakuje tu również miejsc idealnych na spacery i podziwianie nadmorskich widoków.

Kolejny wyjazd już 23–25 października

Po Larnace i Maladze czas na następną odsłonę akcji. Kolejny Odlot Ściśle Tajny zaplanowano na 23–25 października 2026 roku. To trzy dni, które mogą przynieść uczestnikom kolejne wspomnienia, nowe miejsca do odkrycia i sporą dawkę podróżniczych emocji. Na razie pozostaje pytanie, które najbardziej rozpala wyobraźnię słuchaczy: jaki kierunek tym razem wybierze Radio ESKA? Czy będzie to kolejny śródziemnomorski zakątek, czy zupełnie inna część Europy?

Grupa uśmiechniętych osób na wakacjach w Maladze. O szczegółach akcji Odlot Ściśle Tajny przeczytasz w serwisie Eska.
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