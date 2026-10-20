K-popowa gorączka w Polsce! Na koncert Taemina zostało niewiele biletów

Taemin rozgrzał polskich fanów do czerwoności! Bilety znikają w błyskawicznym tempie

To wydarzenie może przejść do historii polskich koncertów k-popowych. TAEMIN, gwiazda znana z legendarnego zespołu SHINee oraz spektakularnej kariery solowej, po raz pierwszy wystąpi przed polską publicznością. Na spotkanie z koreańskim artystą czekali fani, którzy od lat śledzą jego twórczość, taneczne popisy i kolejne muzyczne projekty. Skala zainteresowania przeszła jednak oczekiwania wielu osób. Do koncertu pozostało jeszcze trochę czasu, a już 90 proc. biletów znalazło nabywców. Organizatorzy zdecydowali się więc na udostępnienie dodatkowych miejsc.

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Fani Taemina czekali na tę wiadomość! Dodatkowe bilety po 389 zł

TAEMIN wystąpi w Atlas Arenie w Łodzi 29 listopada 2026 roku. Będzie to jego pierwszy koncert w Polsce i jedyny występ w naszym kraju w ramach światowej trasy "LiMiNaL". Artysta odwiedza podczas niej największe miasta Europy, Ameryki Południowej i Azji. Dla polskich miłośników koreańskiej muzyki to wyjątkowa okazja, by zobaczyć na żywo wykonawcę, który od lat należy do najbardziej rozpoznawalnych postaci światowego k-popu.

Informacja o sprzedaży 90 proc. biletów robi wrażenie. Tak duże zainteresowanie koncertem pokazuje, jak silną pozycję TAEMIN wypracował sobie również wśród polskich fanów. Organizatorzy nie zamierzają jednak pozostawiać zainteresowanych bez szansy na udział w wydarzeniu. W odpowiedzi na ogromny popyt otwierają dodatkową pulę biletów na górne trybuny. Wejściówki mają kosztować 389 złotych.

To może być ostatnia szansa dla wielu fanów, którzy wciąż nie zdobyli biletu! Osoby planujące udział w koncercie powinny śledzić komunikaty organizatora oraz oficjalne kanały sprzedaży, aby sprawdzić dostępność dodatkowych miejsc.

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