Neo-Nówka powróciła z nowym programem. "Pokolenie DNA" to gwarancja śmiechu do łez!

Neo-Nówka: kabaretowa potęga sama w sobie

Neo-Nówka to marka, która od lat niezmiennie bawi publiczność, celnie punktując absurdy otaczającej nas rzeczywistości. Ich siłą są nie tylko mistrzowsko napisane teksty, ale przede wszystkim niezaprzeczalna chemia sceniczna, charyzma wykonawców i niezwykła zdolność do przekuwania codziennych obserwacji w uniwersalne źródła humoru. Po legendarnych sukcesach takich programów jak "Żywot Mariana" czy "Kazik sam w domu", "Pokolenie DNA" to idealna odpowiedź na wysokie oczekiwania widzów - kontynuacja najlepszych tradycji grupy, wzbogacona o świeżą perspektywę.

"Pokolenie DNA": Co kryje się w genach współczesności?

Intrygujący tytuł "Pokolenie DNA" zapowiada wnikliwą analizę współczesnego społeczeństwa. Kabareciarze wezmą pod lupę jego "genetyczny kod" - cechy, nawyki i zależności, które kształtują naszą codzienność. Neo-Nówka, jak zawsze, zrobi to z charakterystycznym dla siebie przymrużeniem oka, ale i z przenikliwą satyrą, która zmusza do myślenia, nawet gdy brzuch boli od śmiechu. To będzie inteligentna podróż przez meandry ludzkiej natury i obyczajowości XXI wieku.

Uśmiech, który zostaje na długo

"Pokolenie DNA" to znacznie więcej niż zbiór dowcipów. To prawdziwa kabaretowa uczta, która angażuje widza na wielu poziomach. To doświadczenie, które pozostawi uśmiech na twarzy długo po występie, ale także skłoni do refleksji nad otaczającym nas światem. Neo-Nówka ma tę niezwykłą zdolność, że potrafi bawić, jednocześnie prowokując do myślenia o ważnych sprawach, nie tracąc przy tym lekkości i dowcipu. To rozrywka najwyższej klasy, która zachwyci zarówno długoletnich fanów, jak i tych, którzy dopiero odkrywają magię kabaretu.

Gotowi na zderzenie z "Pokoleniem DNA"?

Jeśli szukasz wieczoru pełnego inteligentnego humoru, błyskotliwych spostrzeżeń i niezapomnianych wrażeń, "Pokolenie DNA" Kabaretu Neo-Nówka to pozycja obowiązkowa w Twoim kalendarzu. Przygotuj się na kabaretową ewolucję, która rozbawi Cię do łez i zostawi z uśmiechem na twarzy. Nie przegap tej szansy, by zobaczyć, jak Neo-Nówka mistrzowsko rozkłada na czynniki pierwsze współczesność, serwując nam genialne "geny śmiechu" w pigułce!

Gdzie i kiedy Neo-Nówka wystąpi z nowym programem? Oto lista miejsc do końca 2026 roku:

13.11. RZESZÓW

RZESZÓW 14.11. LUBLIN

LUBLIN 15.11. ZAMOŚĆ

ZAMOŚĆ 15.11. CHEŁM

CHEŁM 20.11. SŁUPSK

SŁUPSK 21.11. ELBLĄG

ELBLĄG 21.11. GDAŃSK

GDAŃSK 22.11. INOWROCŁAW

INOWROCŁAW 22.11. GRUDZIĄDZ

GRUDZIĄDZ 27.11. ZIELONA GÓRA

ZIELONA GÓRA 28.11. POZNAŃ

POZNAŃ 29.11. WROCŁAW

Bilety dostępne TUTAJ.

Organizator trasy jest IMPRESARIAT – QualiTiM. Patronat medialny objęły Radio ESKA i ESKA 2.