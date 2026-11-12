Coachella 2027. Line-up pełen gwiazd! Sprawdź, kto wystąpi na festiwalu

Maksymilian Kluziewicz
2026-11-12 11:12

Coachella to jeden z największych i najważniejszych festiwali muzycznych na świecie. Właśnie poznaliśmy oficjalny skład jego przyszłorocznej edycji. Headlinerami imprezy ogłoszono Dua Lipą, SZA i Tame Impala. W tanecznym namiocie zaprezentuje się z kolei Madonna.

Tłum fanów pod sceną festiwalu Coachella. W środku dziecko na barkach dorosłego. O line-upie na 2027 rok przeczytasz na Eska.
Autor: Valerie Macon/ East News

Kto wystąpi na Coachelli 2027? Line-up największego festiwalu muzycznego na świecie jest już znany i budzi sporo emocji. Tegoroczni headlinerzy, z naciskiem na Sabrinę Carpenter oraz Justina Biebera, bardzo wysoko zawiesili poprzeczkę, jeśli chodzi o przygotowanie spektakularnego show. Wokalistka uwiodła fanów doskonale przemyślanym, niemalże broadwayowskim występem, podczas gdy jej kolega po fachu, przez lata nieobecny na scenie, postawił na pop-nostalgię. Bardzo ważni byli też goście. Sabrinę wsparła królowa muzyki pop Madonna, natomiast Biebsa jego wielka fanka Billie Eilish.

Coachella 2027 - line-up

Po tygodniach domysłów, podsycanych przez samą SZA, poznaliśmy w końcu skład przyszłorocznej Coachelli. Headlinerami w 2027 roku wybrano Dua Lipą, wspomnianą SZA oraz Tame Impala. Grafika z ogłoszeniem zawiera jednak znacznie więcej perełek. Nie brakuje na niej nawet polskiego akcentu!

WYWIAD - MARGARET - ESKA STORY

Kto wystąpi na Coachelli 2027?

Sporym zaskoczeniem jest pojawienie się Madonny w namiocie tanecznym. Nie jest to jednak przypadek. Królowa muzyki pop postanowiła w ten sposób nawiązać do swojego koncertu z 2006 roku, gdy jako pierwsza popowa wokalistka zaprezentowała na Coachelli, wówczas indie-rockowym festiwalu, materiał z płyty „Confessions on a Dance Floor”. Teraz powraca w to samo miejsce, ale z „Confessions II”.

Polskim akcentem jest z kolei Bassvictim, duet muzyki elektronicznej, założony przez polsko-angielską piosenkarkę Marię Manow i amerykańsko-angielskiego producenta Henry'ego Clatemana.

Coachella 2027 - najważniejsze ogłoszenia

Piątek (9 i 16 kwietnia)

  • Dua Lipa (headlinerka dnia)
  • Madonna (specjalny występ w namiocie tanecznym)
  • Zara Larsson
  • JISOO (członkini zespołu BLACKPINK)
  • Kehlani
  • Peggy Gou
  • Steve Lacy
  • Fetty Wap
  • Giorgio Moroder

Sobota (10 i 17 kwietnia)

  • Tame Impala (headliner dnia)
  • Tiësto
  • Martin Garrix
  • Måneskin
  • Weezer
  • Phoebe Bridgers
  • Robyn
  • NCT
  • Enigma

Niedziela (11 i 18 kwietnia)

  • SZA (headlinerka dnia)
  • Kygo
  • Don Toliver
  • Becky G
  • Tove Lo
  • The Neighbourhood
  • Empire of the Sun
  • BABYMONSTER
  • Jorja Smith
Cara Delevigne, Paris Hilton, Natalia Szroeder, Kylie Jenner, Angelika Mucha
Galeria zdjęć 98
coachella

ROLKI