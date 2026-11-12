Coachella 2027. Line-up pełen gwiazd! Sprawdź, kto wystąpi na festiwalu

Kto wystąpi na Coachelli 2027? Line-up największego festiwalu muzycznego na świecie jest już znany i budzi sporo emocji. Tegoroczni headlinerzy, z naciskiem na Sabrinę Carpenter oraz Justina Biebera, bardzo wysoko zawiesili poprzeczkę, jeśli chodzi o przygotowanie spektakularnego show. Wokalistka uwiodła fanów doskonale przemyślanym, niemalże broadwayowskim występem, podczas gdy jej kolega po fachu, przez lata nieobecny na scenie, postawił na pop-nostalgię. Bardzo ważni byli też goście. Sabrinę wsparła królowa muzyki pop Madonna, natomiast Biebsa jego wielka fanka Billie Eilish.
Coachella 2027 - line-up
Po tygodniach domysłów, podsycanych przez samą SZA, poznaliśmy w końcu skład przyszłorocznej Coachelli. Headlinerami w 2027 roku wybrano Dua Lipą, wspomnianą SZA oraz Tame Impala. Grafika z ogłoszeniem zawiera jednak znacznie więcej perełek. Nie brakuje na niej nawet polskiego akcentu!
Kto wystąpi na Coachelli 2027?
Sporym zaskoczeniem jest pojawienie się Madonny w namiocie tanecznym. Nie jest to jednak przypadek. Królowa muzyki pop postanowiła w ten sposób nawiązać do swojego koncertu z 2006 roku, gdy jako pierwsza popowa wokalistka zaprezentowała na Coachelli, wówczas indie-rockowym festiwalu, materiał z płyty „Confessions on a Dance Floor”. Teraz powraca w to samo miejsce, ale z „Confessions II”.
Polskim akcentem jest z kolei Bassvictim, duet muzyki elektronicznej, założony przez polsko-angielską piosenkarkę Marię Manow i amerykańsko-angielskiego producenta Henry'ego Clatemana.
Coachella 2027 - najważniejsze ogłoszenia
Piątek (9 i 16 kwietnia)
- Dua Lipa (headlinerka dnia)
- Madonna (specjalny występ w namiocie tanecznym)
- Zara Larsson
- JISOO (członkini zespołu BLACKPINK)
- Kehlani
- Peggy Gou
- Steve Lacy
- Fetty Wap
- Giorgio Moroder
Sobota (10 i 17 kwietnia)
- Tame Impala (headliner dnia)
- Tiësto
- Martin Garrix
- Måneskin
- Weezer
- Phoebe Bridgers
- Robyn
- NCT
- Enigma
Niedziela (11 i 18 kwietnia)
- SZA (headlinerka dnia)
- Kygo
- Don Toliver
- Becky G
- Tove Lo
- The Neighbourhood
- Empire of the Sun
- BABYMONSTER
- Jorja Smith