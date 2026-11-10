Jemima Goldsmith i Russell Brand byli parą przez około rok, w okresie obejmującym 2014 rok. 52-latka twierdzi, że podczas incydentu z użyciem przemocy wezwała policję, by usunęła Branda z jej domu. Nie zdecydowała się wtedy wnieść oskarżenia ani mówić o sprawie publicznie. Obawiała się, jak zainteresowanie prasy wpłynie na jej nastoletnie wówczas dzieci.

Russell Brand skazany za gwałt i napaści seksualne. Jemima Goldsmith przerwała milczenie

Przed procesem 51-letni komik i aktor nie przyznał się do żadnego z siedmiu zarzucanych mu przestępstw seksualnych. Ława przysięgłych uznała go za winnego czterech czynów: jednego gwałtu i trzech napaści seksualnych. W poniedziałek 9 listopada sąd w Londynie skazał Branda na 10 lat i 6 miesięcy więzienia. Podczas rozprawy odczytano oświadczenia czterech kobiet opisujących skutki jego przestępstw.

Kilka godzin po ogłoszeniu wyroku Goldsmith opublikowała wpis na platformie X. Wyraziła poparcie dla pokrzywdzonych oraz uznanie dla kobiet, które zdecydowały się zeznawać. Opisała też własne doświadczenia przemocy, kontroli i nadużyć w relacji z Brandem. Zaznaczyła, że tamten okres trwale wpłynął na jej życie, choć nie porównuje swojej krzywdy z doświadczeniami kobiet zeznających w sądzie. Napisała, że odczuwa ulgę, iż Brand odpowiedział za swoje czyny przed sądem. Według Goldsmith, od czasu zakończenia związku nie widziała byłego partnera i z nim nie rozmawiała. Pomagała natomiast dziennikarzom ujawniającym zarzuty wobec niego. Była też gotowa zeznawać o jego zachowaniu, gdyby zostali pozwani za medialne publikacje.

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Policja bada kolejne zarzuty wobec gwiazdora

Metropolitan Police poinformowała, że nadal bada zgłoszenia dotyczące gwałtu złożone przez dwie kobiety. W związku z tymi zarzutami podejrzany był już przesłuchiwany z pouczeniem. Osoby, które chcą przekazać informacje śledczym, proszone są o kontakt mailowy z policją.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI

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