Męskie Granie 2026 - ŻYWIEC: harmonogram. O której godzinie na scenę wyjdzie Orkiestra Męskiego Grania?

Męskie Granie to już od samych swoich początków, czyli od 2010 roku, wydarzenie, które budzi wyjątkowe emocje w polskiej przestrzeni publicznej. Rodzimy festiwal, który ma kształt letniej trasy koncertowej, która organizowana jest w różnych miastach, cieszy się bardzo dużą popularnością. Największy wpływ z pewnością ma na to niezwykle różnorodny line-up, który jest w stanie przyciągnąć słuchaczki i słuchaczy, reprezentujący odmiennie muzyczne światy.
Przed nami kolejna, 17. już edycja Męskiego Grania. Impreza startuje w tym roku w dniach 26-27 czerwca w Żywcu w Amfiteatrze pod Grojcem. To tam właśnie, oczywiście na finał drugiego, sobotniego wieczoru, odbędzie się pierwszy na tegorocznej trasie występ Orkiestry Męskiego Grania! Przypominamy, że w jej skład weszli tym razem Zalia, Igor Hebur oraz Vito Bambino. Trio, po raz pierwszy w historii trasy, wylansowało aż dwa single Nareszcie oraz Tańczę.
Męskie Granie 2026 - Żywiec. Rozkład godzinowy koncertów
Organizator podał już szczegóły organizacyjne pierwszego dnia festiwalu. Kto wystąpi w nadchodzących dniach w Żywcu? O której godzinie wystąpi Orkiestra Męskiego Grania? Szczegółową rozpiskę znajdziesz poniżej:
Piątek, 26.06
Scena Główna
- 17:00 - The Cassino
- 18:10 - Grechuta Herbuta 2.0
- 19:30 - Sistars
- 21:05 - Vito Bambino
- 22:40 - Męskie Granie Przestawia: Pro8l3m gra Kazika
- 23:20 - Męskie Granie Przestawia: Kult
Scena Ż
- 17:40 - Omasta
- 18:55 - Wojciech Baranowski
- 20:20 - Radio Maria. Hoshi gra /Ż/ Peszek
- 22:00 - Organek
Scena Młodych Radar Polska
- 17:40 - Zaleś
- 18:55 - Lotta
- 20:20 - Pola Maj
Sobota, 27.06
Scena Główna
- 17:00 - Lor
- 18:10 - Tribute to Stanisław Soyka: Natalia Przybysz feat. Smolik, Anna Maria Jopek, Grażyna Łobaszewska
- 19:30 - Igo
- 21:05 - Mrozu MTV Unplugged
- 22:40 - Męskie Granie Orkiestra 2026
Scena Ż
- 17:40 - Leon Krześniak
- 18:55 - Raz, Dwa Trzy
- 20:20 - Zalia
- 22:00 - Ofelia
Scena Młodych Radar Polska
- 17:40 - Pola Maj
- 18:55 - Zaleś
- 20:20 - Lotta
Męskie Granie odbędzie się w tym roku jeszcze:
- 10-11 lipca - Poznań, Park Cytadela
- 17-18 lipca - Gdańsk, Polsat Plus Arena)
- 31 lipca-1 sierpnia - Wrocław, Pola Marsowe)
- 7-8 sierpnia - Kraków, Muzeum Lotnictwa
- 21 i 22 sierpnia - Warszawa, Lotnisko Bemowo