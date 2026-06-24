Męskie Granie 2026 - ŻYWIEC: harmonogram. O której godzinie na scenę wyjdzie Orkiestra Męskiego Grania?

Męskie Granie to już od samych swoich początków, czyli od 2010 roku, wydarzenie, które budzi wyjątkowe emocje w polskiej przestrzeni publicznej. Rodzimy festiwal, który ma kształt letniej trasy koncertowej, która organizowana jest w różnych miastach, cieszy się bardzo dużą popularnością. Największy wpływ z pewnością ma na to niezwykle różnorodny line-up, który jest w stanie przyciągnąć słuchaczki i słuchaczy, reprezentujący odmiennie muzyczne światy.

Zalia - On Air Music Awards 2026

Przed nami kolejna, 17. już edycja Męskiego Grania. Impreza startuje w tym roku w dniach 26-27 czerwca w Żywcu w Amfiteatrze pod Grojcem. To tam właśnie, oczywiście na finał drugiego, sobotniego wieczoru, odbędzie się pierwszy na tegorocznej trasie występ Orkiestry Męskiego Grania! Przypominamy, że w jej skład weszli tym razem Zalia, Igor Hebur oraz Vito Bambino. Trio, po raz pierwszy w historii trasy, wylansowało aż dwa single Nareszcie oraz Tańczę.

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Męskie Granie 2026 - Żywiec. Rozkład godzinowy koncertów

Organizator podał już szczegóły organizacyjne pierwszego dnia festiwalu. Kto wystąpi w nadchodzących dniach w Żywcu? O której godzinie wystąpi Orkiestra Męskiego Grania? Szczegółową rozpiskę znajdziesz poniżej:

Piątek, 26.06

Scena Główna

17:00 - The Cassino

18:10 - Grechuta Herbuta 2.0

19:30 - Sistars

21:05 - Vito Bambino

22:40 - Męskie Granie Przestawia: Pro8l3m gra Kazika

23:20 - Męskie Granie Przestawia: Kult

Scena Ż

17:40 - Omasta

18:55 - Wojciech Baranowski

20:20 - Radio Maria. Hoshi gra /Ż/ Peszek

22:00 - Organek

Scena Młodych Radar Polska

17:40 - Zaleś

18:55 - Lotta

20:20 - Pola Maj

Sobota, 27.06

Scena Główna

17:00 - Lor

18:10 - Tribute to Stanisław Soyka: Natalia Przybysz feat. Smolik, Anna Maria Jopek, Grażyna Łobaszewska

19:30 - Igo

21:05 - Mrozu MTV Unplugged

22:40 - Męskie Granie Orkiestra 2026

Scena Ż

17:40 - Leon Krześniak

18:55 - Raz, Dwa Trzy

20:20 - Zalia

22:00 - Ofelia

Scena Młodych Radar Polska

17:40 - Pola Maj

18:55 - Zaleś

20:20 - Lotta

Męskie Granie odbędzie się w tym roku jeszcze:

10-11 lipca - Poznań, Park Cytadela

17-18 lipca - Gdańsk, Polsat Plus Arena)

31 lipca-1 sierpnia - Wrocław, Pola Marsowe)

7-8 sierpnia - Kraków, Muzeum Lotnictwa

21 i 22 sierpnia - Warszawa, Lotnisko Bemowo