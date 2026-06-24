Męskie Granie 2026 - ŻYWIEC: harmonogram. O której godzinie na scenę wyjdzie Orkiestra Męskiego Grania?

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-24 14:19

Już dosłownie za chwilę startuje tak wyczekiwane przez wielu i wiele tegoroczne Męskie Granie! Już po raz kolejny letnia trasa nie zakończy, a rozpocznie się w Żywcu. Kto wystąpi w ramach koncertów, inaugurujących wydarzenie? Poniżej znajdziesz dokładną rozpiskę godzinową wszystkich występów z podziałem na dni i sceny!

Zalia, Igor Hebur i Vito Bambino, artyści Męskiego Grania 2026, pozujący razem. Igor w brązowej kurtce, Zalia uśmiechnięta w jasnym topie, a Vito w niebieskiej koszuli. Ich występ Orkiestry Męskiego Grania to hit na naszym portalu.
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Męskie Granie to już od samych swoich początków, czyli od 2010 roku, wydarzenie, które budzi wyjątkowe emocje w polskiej przestrzeni publicznej. Rodzimy festiwal, który ma kształt letniej trasy koncertowej, która organizowana jest w różnych miastach, cieszy się bardzo dużą popularnością. Największy wpływ z pewnością ma na to niezwykle różnorodny line-up, który jest w stanie przyciągnąć słuchaczki i słuchaczy, reprezentujący odmiennie muzyczne światy. 

Zalia - On Air Music Awards 2026

Przed nami kolejna, 17. już edycja Męskiego Grania. Impreza startuje w tym roku w dniach 26-27 czerwca w Żywcu w Amfiteatrze pod Grojcem. To tam właśnie, oczywiście na finał drugiego, sobotniego wieczoru, odbędzie się pierwszy na tegorocznej trasie występ Orkiestry Męskiego Grania! Przypominamy, że w jej skład weszli tym razem Zalia, Igor Hebur oraz Vito Bambino. Trio, po raz pierwszy w historii trasy, wylansowało aż dwa single Nareszcie oraz Tańczę.

Męskie Granie w ESCE
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Męskie Granie 2026 - Żywiec. Rozkład godzinowy koncertów

Organizator podał już szczegóły organizacyjne pierwszego dnia festiwalu. Kto wystąpi w nadchodzących dniach w Żywcu? O której godzinie wystąpi Orkiestra Męskiego Grania? Szczegółową rozpiskę znajdziesz poniżej:

Piątek, 26.06

Scena Główna

  • 17:00 - The Cassino
  • 18:10 - Grechuta Herbuta 2.0
  • 19:30 - Sistars
  • 21:05 - Vito Bambino
  • 22:40 - Męskie Granie Przestawia: Pro8l3m gra Kazika
  • 23:20 - Męskie Granie Przestawia: Kult

Scena Ż

  • 17:40 - Omasta
  • 18:55 - Wojciech Baranowski
  • 20:20 - Radio Maria. Hoshi gra /Ż/ Peszek
  • 22:00 - Organek

Scena Młodych Radar Polska

  • 17:40 - Zaleś
  • 18:55 - Lotta
  • 20:20 - Pola Maj

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Sobota, 27.06

Scena Główna

  • 17:00 - Lor
  • 18:10 - Tribute to Stanisław Soyka: Natalia Przybysz feat. Smolik, Anna Maria Jopek, Grażyna Łobaszewska
  • 19:30 - Igo
  • 21:05 - Mrozu MTV Unplugged
  • 22:40 - Męskie Granie Orkiestra 2026

Scena Ż

  • 17:40 - Leon Krześniak
  • 18:55 - Raz, Dwa Trzy
  • 20:20 - Zalia
  • 22:00 - Ofelia

Scena Młodych Radar Polska

  • 17:40 - Pola Maj
  • 18:55 - Zaleś
  • 20:20 - Lotta

Męskie Granie odbędzie się w tym roku jeszcze:

  • 10-11 lipca - Poznań, Park Cytadela
  • 17-18 lipca - Gdańsk, Polsat Plus Arena)
  • 31 lipca-1 sierpnia - Wrocław, Pola Marsowe)
  • 7-8 sierpnia - Kraków, Muzeum Lotnictwa
  • 21 i 22 sierpnia - Warszawa, Lotnisko Bemowo
QUIZ. Sprawdź, czy znasz wszystkie hymny Męskiego Grania. Trochę ich było!
Pytanie 1 z 10
Jaki był hymn Męskie Granie 2014?
Męskie Granie