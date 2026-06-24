Potrącenie rowerzysty w Zielonej Górze. 51-latka straciła prawo jazdy przez nagranie z monitoringu

Kolizja na przejeździe dla rowerów w Zielonej Górze

Do zdarzenia doszło 22 czerwca 2026 roku na jednym ze skrzyżowań w centralnej części miasta, gdzie 51-letnia kobieta prowadząca samochód osobowy najechała na rowerzystę. Funkcjonariusze ruchu drogowego ustalili, że kierujący jednośladem niemal zakończył już manewr przejeżdżania przez wyznaczone miejsce, gdy doszło do kontaktu z autem. Na szczęście uderzenie nie było mocne, dzięki czemu uczestnik zdarzenia nie doznał żadnych obrażeń. Mężczyzna nie wymagał interwencji medycznej, co pozwoliło uniknąć poważniejszych konsekwencji zdrowotnych.

Nagranie z monitoringu miejskiego potwierdziło przebieg zdarzenia

Podczas wyjaśniania okoliczności incydentu 51-letnia kobieta starała się przekonać policjantów, że nie ponosi winy za to zdarzenie. Sytuacja stała się jasna dzięki kamerom monitoringu, które objęły swoim zasięgiem to konkretne skrzyżowanie. Mundurowi bardzo szybko przeanalizowali zapis wideo i potwierdzili, że kierująca nie zachowała wymaganej ostrożności podczas zbliżania się do przejazdu. W związku z tym zachowaniem funkcjonariusze podjęli decyzję o zatrzymaniu jej prawa jazdy oraz skierowaniu wniosku o ukaranie do sądu.

Apel policji o zachowanie ostrożności na skrzyżowaniach

Zielonogórscy policjanci przypominają, że rowerzyści mają pełne prawo do bezpiecznego korzystania z infrastruktury drogowej i powinni czuć się bezpiecznie na ścieżkach oraz przejazdach. Kierujący pojazdami mechanicznymi są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności zwłaszcza w momentach, gdy rowerzysta znajduje się na przejeździe lub go opuszcza. Niestety wciąż zdarzają się sytuacje, w których kierowcy nieprawidłowo oceniają tor jazdy innych uczestników ruchu. Mundurowi proszą o zwalnianie przed przejściami oraz uważną obserwację otoczenia, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa wszystkich osób na drodze.

Źródło: Policja.pl