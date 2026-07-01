PRO8L3M GRA KAZIKA na Męskie Granie 2026! Nowy singiel i klip „Czy Ty to widzisz” już jest

Artysta. Kto to taki w dzisiejszych czasach? Czy jest możliwa artystyczna niezależność? Wolność twórcza bez oglądania się na trendy, hajs, układy? Ponad trzy dekady temu Kazik Staszewski w utworze „Artyści” oceniał sprawę jednoznacznie. PRO8L3M też nie ma złudzeń. Oskar nawija współczesną wizję artysty, który jest produktem, najbardziej dba o wizerunek, wyświetlenia i algorytmy. I doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Steez przekuwa gitarowy riff w surowy bit, uwspółcześniając także w warstwie muzycznej tę gorzką opowieść o artystycznym światku.

„Czy Ty to widzisz” to też mocny, czarno-biały teledysk, w którym sceny cyrkowych popisów przeplatają się z archiwalnymi materiałami i olśniewającą Grażyną Szapołowską, która jest… tatuowana. Za reżyserię odpowiada Tala Dołgowska – reżyserka i artystka wizualna działająca na styku filmu dokumentalnego, sztuki współczesnej i reklamy. Autorem zdjęć do klipu jest Michał Dymek, operator nominowanego do Oscara filmu „Dziewczyna z igłą” czy „Prawdziwego bólu”.

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PRO8L3M GRA KAZIKA to odsłona projektu Męskie Granie Przestawia: piątkowe koncerty na tegorocznej trasie zamyka występ Oskara i Steeza oraz koncert KULTu. PRO8L3M wraca do klasyki muzyki polskiej w całej swojej twórczości, a teksty to często ostre obserwacje rzeczywistości i zjawisk społecznych. Kazik wielokrotnie inspirował się rapem – jego pierwszy solowy album Spalam się z 1991 bywa nawet nazywany jedną z pierwszych płyt hip-hopowych. To nie porozumienie ponad podziałami, a raczej konsekwentny kolejny krok w podejściu PRO8L3Mu do historii muzyki.

Po „Tacie dilera” nadchodzi „Czy Ty to widzisz” – to nie tylko samplowanie, cover, czy remiks. PRO8L3M odczytuje i przetwarza zarówno warstwę muzyczną, jak i tekstową. Rockowa energia zostaje przefiltrowana przez syntezatorowe brzmienia charakterystyczne dla Steeza, a komentarz Oskara nadpisuje i uaktualnia ostre obserwacje rzeczywistości z klasycznych już numerów Kazika. Efekt? Posłuchaj utworu, zobacz klip i sprawdź na żywo podczas Męskiego Grania 2026.

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