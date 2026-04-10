Live Music w podziemiach Hotelu Bellotto. Kolejny wyjątkowy koncert! Zagra Monika Urlik

To kolejna odsłona kameralnego cyklu koncertowego organizowanego w zabytkowych podziemiach Hotelu Bellotto - miejscu, które dzięki swojej atmosferze i bliskości artystów pozwala publiczności doświadczać muzyki w wyjątkowo osobisty sposób. Live Music w podziemiach Hotelu Bellotto to propozycja dla tych, którzy szukają nie tylko koncertu, ale również emocji, autentyczności i spotkania z muzyką w niezwykłej przestrzeni, ukrytej w samym sercu Warszawy.

Live Music w podziemiach Hotelu Bellotto. 14 maja zagra Monika Urlik

„Między Nami” to nastrojowy, intymny koncert Moniki Urlik, którego ideą jest stworzenie maksymalnej bliskości ze słuchaczem – tak, aby każdy z obecnych miał wrażenie wspólnego, osobistego spotkania z artystką. Blisko. Na wyciągnięcie ręki. Bez dystansu. Prawdziwie – między nami. W programie znajdą się przede wszystkim utwory autorskie – szczere, poruszające kompozycje opowiadające o sprawach najważniejszych: miłości, stracie, tęsknocie, nadziei i szczęściu i wielu innych emocjach bliskich nam wszystkim, bez wyjątku.

"Między Nami" - wyjątkowy, intymny koncert w sercu Warszawy

Każda piosenka to osobna historia, budująca most pomiędzy sceną a publicznością. Koncert dopełnią znane i cenione utwory w nieoczywistych, świeżych aranżacjach – zaskakujących, a jednocześnie spójnych z intymnym klimatem wieczoru. Monice Urlik będzie akompaniował Michał Iwanek. Wydarzenie odbędzie się 14 maja o 19:00 w podziemiach hotelu Bellotto przy ul. Senatorskiej.

Zobacz galerię Open'er 2026 - line-up. Kto wystąpi na festiwalu w Gdyni? [Lista gwiazd]

Wieczór z Moniką Urlik będzie kolejnym wydarzeniem, które wpisuje się w ideę tego cyklu - tworzenia muzycznych spotkań bliskich, jakościowych i pełnych wyjątkowego klimatu. W najbliższym czasie w ramach cyklu Live Music w podziemiach Hotelu Bellotto zaplanowane są następne koncerty i kolejne spotkania z artystami, którzy zabiorą publiczność w różnorodne muzyczne światy. Przed nami jeszcze wiele wyjątkowych wieczorów, pełnych emocji, bliskości i niepowtarzalnej atmosfery tego miejsca.

i Autor: Live Music w podziemiach Hotelu Bellotto/ Materiały prasowe