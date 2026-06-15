Lato z Radiem i Telewizją Polską - Bielsko-Biała. Kto wystąpi? Plejada gwiazd na inauguracji trasy!

"Lato z Radiem i Telewizją Polską 2026" - Bielsko-Biała: kto wystąpi podczas wielkiego otwarcia największej trasy wakacyjnej w naszym kraju? TVP stawia na naprawdę duże nazwiska! "Lato z Radiem i Telewizją Polską" to format, który niezmiennie cieszy się ogromną popularnością wśród publiczności - tej zgromadzonej pod sceną, jak i przed ekranami. Co roku wydarzenie uświetniają artyści o ugruntowanej pozycji na rynku, ale także wschodzące gwiazdy muzyki. Koncerty pod tzw. chmurką są zatem doskonałą okazją, by zobaczyć swoich ulubionych wykonawców na scenie, często w nowym repertuarze i to całkowicie za darmo. W tym roku niegdysiejsza wakacyjna trasa Dwójki rozpocznie się jeszcze przed oficjalnym startem wakacji, a w planach jest aż dwanaście koncertów w różnych zakątkach naszego kraju. Na pierwszy ogień Bielsko-Biała. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, by już na wstępie przyciągnąć widownię gigantami polskiej sceny.

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"Lato z Radiem i Telewizją Polską". Bielsko-Biała z mocnym line-upem!

Wiemy już, kto wystąpi na koncercie inaugurującym serię "Lato z Radiem i Telewizją Polską". Pierwszy przystanek trasy to Bielsko-Biała. Wydarzenie wystartuje w najbliższą sobotę, 20 czerwca, a na scenie zaprezentują się m.in.:

Maryla Rodowicz

Michał Szpak

Doda

Izabela Trojanowska

Filip Lato

Big Day

Tabu

Formacja Nieżywych Schabuff

Psio Crew

Dominik Czuż

Sonia Maselik